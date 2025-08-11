El missatge de Marcus Rashford a Hansi Flick: Afecta Ferran Torres

El FC Barcelona encareix l'inici de Lliga amb més competència de l'esperada a la davantera. A només cinc dies de la seva estrena oficial a Son Moix davant el Mallorca, Marcus Rashford ha irromput en els plans de Hansi Flick amb una actuació convincent al Trofeu Joan Gamper que podria alterar el full de ruta inicial.
Rashford va aterrar a la Ciutat Comtal amb l'etiqueta de revulsiu i la idea de sortir des de la banqueta en un atac ple de titulars indiscutibles. Tanmateix, les circumstàncies li han obert una porta. La baixa de Robert Lewandowski i la sobrecàrrega que arrossegava Ferran Torres van propiciar que Flick el col·loqués com a referència ofensiva en la seva primera titularitat davant l'afició culer.
L'anglès, que amb prou feines ha tingut temps per aclimatar-se després de la gira asiàtica, va respondre amb mobilitat, diagonals constants i presència a l'àrea. Va signar l'assistència del 3-0 a Raphinha després d'una jugada ràpida i precisa, i només un error en la definició el va privar del seu primer gol davant la seva nova afició. Una errada grotesca, això sí; a porteria buida després d'una magnífica acció individual.
Balanç positiu a la pretemporada
Des del seu debut a la gira, Rashford ha disputat quatre partits, sumant un gol, una assistència i diverses accions de qualitat que han deixat bona impressió al cos tècnic. Davant el Daegu ja es va estrenar com a ‘9’ per l'absència de Ferran, mostrant una adaptació més ràpida del que es preveia a les exigències del sistema.
Als seus 27 anys, el britànic veu aquesta temporada com una oportunitat per recuperar la seva millor versió, perduda en les últimes campanyes al Manchester United i en les seves cessions. El seu fitxatge respon a l'aposta de Flick per jugadors capaços d'oferir solucions immediates i polivalència ofensiva.
Ferran Torres, el principal afectat
La bona actuació de Rashford planteja un escenari delicat per a Ferran Torres. El de Foios era el favorit per suplir Lewandowski en l'estrena de Lliga, però la seva recent sobrecàrrega i la competència directa de l'anglès podrien restar-li opcions. Flick no ha donat pistes definitives, tot i que va deixar clar que no dubtarà a prendre decisions impopulars si beneficien l'equip. La setmana d'entrenaments serà decisiva per definir qui serà la referència ofensiva dissabte a les 19:30 a Son Moix.
El factor inscripció i el desafiament econòmic
Més enllà del debat esportiu, hi ha un condicionant administratiu. Rashford encara no està inscrit a LaLiga i la seva elevada fitxa, propera als 14 milions d'euros anuals, complica l'operació. Joan Garcia, un dels últims fitxatges, té prioritat a la llista d'inscripcions, cosa que afegeix pressió a la secretaria tècnica per tancar el tràmit a temps.
Si el Barça aconsegueix inscriure'l i Flick decideix apostar per ell, Rashford podria tenir l'oportunitat de començar la seva etapa com a blaugrana amb un paper protagonista. Si no és així, Ferran recuperaria avantatge per ocupar el lloc de ‘9’ en l'estrena oficial.
El que sembla segur és que l'anglès ha deixat clar que no ha vingut per ser un simple suplent. El seu missatge al Gamper va ser contundent: està preparat per competir per la titularitat des del primer dia.