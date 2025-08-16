Hansi Flick da la lista de convocados y confirma las palabras de Joan Laporta

El inicio de una nueva temporada siempre genera una mezcla de ilusión y nerviosismo en el entorno de los grandes clubes. Para el FC Barcelona, defensor del título de LaLiga, la previa del debut liguero ha estado marcada por una tensión administrativa. La incertidumbre sobre la inscripción de los nuevos fichajes mantenía en vilo a la afición culé.

Sin embargo, la primera convocatoria oficial de Hansi Flick para el partido contra el RCD Mallorca ha traído consigo un esperado alivio, despejando las dudas más importantes que sobrevolaban el proyecto. El técnico alemán ha podido contar finalmente con sus piezas más deseadas.

Una inscripción agónica que da la razón a Laporta

La directiva azulgrana, encabezada por Joan Laporta, había trabajado contra el reloj para cumplir con las exigentes normativas de LaLiga. El presidente aseguró en un encuentro con Peñas que los refuerzos clave estarían disponibles para el estreno y sus palabras se han materializado.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Durante la madrugada del viernes al sábado, el club logró inscribir al guardameta Joan Garcia, una pieza fundamental ante la ausencia de Ter Stegen. Horas más tarde, justo antes de que la expedición partiera hacia Palma, se confirmó el registro de la gran apuesta ofensiva del verano, Marcus Rashford. La gestión culminó con éxito, permitiendo que ambos futbolistas formen parte de la expedición a Son Moix.

Las ausencias obligadas en el estreno liguero

A pesar de las buenas noticias, la primera lista de Hansi Flick también evidencia las dificultades que aún enfrenta el club. Tres de las caras nuevas se han quedado en Barcelona por no poder ser inscritos a tiempo. El experimentado portero Wojciech Szczęsny, el prometedor lateral Gerard Martín y el talentoso extremo Roony Bardghji deberán esperar su oportunidad.

A estas bajas administrativas se suman ausencias de peso por lesión, que condicionan el once inicial. El equipo no podrá contar con su capitán Marc-André ter Stegen, ni con el goleador Robert Lewandowski, además del joven canterano Marc Bernal. En este último caso, el futbolista ya ha recibido el alta médico pero Flick quiere ir sin prisas.

Una convocatoria que mezcla experiencia y juventud

La lista de convocados para viajar a Mallorca refleja la filosofía que Flick pretende implantar, combinando jerarquía y talento emergente. En la portería, Joan García e Iñaki Peña serán los responsables. La defensa cuenta con pilares como Ronald Araujo, Jules Koundé y Andreas Christensen, junto a jóvenes consolidados como Pau Cubarsí y Alejandro Balde.

El centro del campo presenta una acumulación de talento envidiable con Gavi, Pedri, Frenkie de Jong y el recién llegado Dani Olmo. Fermín López y Marc Casadó completan una medular de garantías, que también incluye a los canteranos Dro, Guillermo y Toni Fernández.

El nuevo ataque del Barça toma forma

La delantera es la línea que más expectación genera tras un mercado de fichajes muy movido para el club. La inclusión de Marcus Rashford ofrece a Flick una nueva variante de velocidad y desborde para el ataque barcelonista. El inglés se une a un grupo de atacantes versátil compuesto por Ferran Torres, Raphinha y la joya de la corona, Lamine Yamal.

| @lamineyamal, XCatalunya

El técnico alemán dispone de múltiples opciones para conformar su primer tridente ofensivo. Ahora, el Barça se prepara para su primer desafío en Son Moix, un campo siempre complicado donde buscará empezar la defensa del título con una victoria que refuerce la confianza en el nuevo proyecto.