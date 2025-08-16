Se'n va Iván Villar: El porter que vol Claudio Giráldez per al Celta

El RC Celta de Vigo segueix actiu al mercat de fitxatges. El club gallec vol reforçar la seva plantilla. Ho fa en previsió d'una temporada exigent, amb tres competicions per davant. La porteria s'ha convertit en una de les prioritats.
La pretemporada ha deixat dubtes entre els aficionats celestes. Les actuacions dels porters no convencen. Ni Radu ni Iván Villar han ofert la seguretat esperada sota pals. Això ha obligat el club a activar el radar.
Sortides necessàries abans de noves incorporacions
Abans de tancar fitxatges, el Celta necessita alliberar massa salarial. Les fitxes estan completes per ara. Només Borja Iglesias ha arribat com a incorporació confirmada. Les altres operacions dependran de les sortides que aconsegueixin tancar aquests dies.
La direcció esportiva busca destí per a diversos jugadors. Iván Villar, Marc Vidal, Aidoo i Manu Fernández estan a la rampa de sortida. Sense aquestes sortides, el marge econòmic és mínim. Per això, les negociacions estan sent molt curoses.
La porteria, una zona delicada
Iván Villar ja no compta amb la confiança del cos tècnic. Claudio Giráldez prefereix altres opcions. I encara que Radu té contracte, els seus primers partits han generat molts dubtes. La porteria necessita estabilitat per afrontar la temporada amb garanties.
Un dels noms que ha aparegut amb força en les últimes hores és el de Stole Dimitrievski. El porter macedoni pertany al Valencia CF. Però ha quedat relegat a un paper secundari després de l'arribada d'Agirrezabala.
Dimitrievski vol minuts aquesta temporada
El macedoni gairebé no va tenir participació el curs passat. Va ser suplent de Mamardashvili durant tota la temporada. Ara, amb un altre porter per davant, la seva situació ha empitjorat. Busca minuts i protagonisme en un nou destí.
El Celta, segons va informar el periodista Héctor Gómez, s'ha interessat en ell. Tanmateix, encara no ha presentat una oferta oficial. El club vol resoldre abans les sortides pendents, especialment la d'Iván Villar. Si això es concreta, Dimitrievski seria l'escollit.
Altres equips també el segueixen de prop
L'interès per Dimitrievski no és exclusiu del Celta. El Levante i l'Elche també segueixen la seva situació. Fins i tot va rebre una proposta des de Turquia. El Rizespor va intentar fitxar-lo, però el porter la va rebutjar per seguir a Espanya. Això complica l'operació. Com més clubs interessats, més s'encareix la negociació.
Dimitrievski té bon joc amb els peus. També experiència a LaLiga i seguretat aèria. És un perfil que encaixa amb l'estil de l'entrenador viguès. Giráldez prioritza porters capaços d'iniciar jugades des del darrere amb precisió. Si es tanca la seva arribada, el club guanyaria fiabilitat a la porteria.
El futur immediat del Celta
El mercat entra a la seva recta final. El Celta s'ha de moure ràpid si vol assegurar reforços. Queden dues setmanes per tancar operacions clau. La porteria i el centre del camp continuen sent els focus principals.
Miguel Román ja ha estat ascendit al primer equip. Va ser una decisió tècnica davant la impossibilitat de fitxar un migcampista. Aquesta mesura podria repetir-se si no arriben ofertes pels jugadors assenyalats. De moment, Dimitrievski espera. I el Celta, també.