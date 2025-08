Marc Casadó parla clar: La seva resposta a les ofertes que arriben al Barça per ell

El FC Barcelona travessa un estiu ple de negociacions, rumors i estratègies pensades per mantenir el llistó competitiu i assegurar l'equilibri financer. Mentre els focus apunten als nous fitxatges i possibles vendes, una de les històries més comentades és la postura d'un dels canterans més estimats per l'afició: Marc Casadó. Enmig d'ofertes i especulacions, el migcampista ha decidit trencar el silenci i deixar clara la seva posició davant el futur.

L'inici de la pretemporada va portar notícies d'impacte per al Barça. L'arribada de jugadors com Rashford i Joan Garcia ha estat celebrada com un pas endavant en l'ambiciós pla esportiu de Hansi Flick. Tanmateix, l'acumulació de jugadors pendents d'inscripció a LaLiga continua sent un problema seriós per a l'entitat culer. Casadó, un dels noms que més han sonat per sortir, ha preferit enfocar el debat en el seu desig de quedar-se.

El tècnic alemany sempre ha valorat la seva polivalència i entrega, tot i que és conscient de la forta competència que existeix per cada minut al mig del camp. Amb Dani Olmo, Gavi, Fermín, De Jong, Pedri i Marc Bernal al vestidor, el marge per a rotacions és mínim. Així i tot, el de Sant Pere de Vilamajor creu en les seves possibilitats i s'aferra a la idea de créixer al club que l'ha vist formar-se des de la base.

| FCB

Ofertes i rumors de sortida: la resposta del canterà

A mesura que avança el mercat, diferents clubs han preguntat per la situació de Casadó. Segons ha transcendit, la direcció esportiva ha rebut propostes importants i no descarta operacions que permetin alleujar la massa salarial i inscriure nous fitxatges. Tanmateix, la postura del futbolista és ferma: no contempla sortir aquest estiu de cap manera. Així ho assevera, almenys, el Sport.

El mateix Casadó ho ha deixat clar al seu entorn i al club. Després de diversos anys d'esforç per arribar al primer equip, no està disposat a renunciar al seu somni. De fet, el seu compromís va quedar reflectit el passat maig quan va pactar una ampliació de contracte fins al 2030, acompanyada d'una millora en les seves condicions. Un gest que confirma tant l'aposta del Barça pel seu talent com la voluntat del jugador de continuar aportant al Camp Nou.

Un camí marcat per la perseverança i el sentiment culer

La història de Casadó és la d'un jugador que mai ha defugit el sacrifici. Tot i haver d'alternar minuts al filial i al primer equip, mai ha abaixat els braços. Durant l'última temporada, fins i tot va demanar ell mateix jugar amb el Barça Atlètic per mantenir el ritme competitiu, demostrant així la seva maduresa i professionalitat.

En el tram final de la campanya anterior, una lesió el va privar de protagonisme en les setmanes decisives, just quan es disputaven tots els títols. Aquesta espina és, precisament, el que el motiva per afrontar el nou curs amb més ambició que mai. Casadó confia que Flick li doni oportunitats i aspira a consolidar-se definitivament entre els habituals del primer equip.