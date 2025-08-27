Gran notícia, Gavi no està sol en la seva croada contra Fermín: 'Que se'n vagi del Barça'

L'FC Barcelona afronta un mercat decisiu mentre persisteixen els rumors sobre la possible sortida de Fermín López. Esportivament, l'interès del Chelsea ha tensat les oficines blaugrana; en l'àmbit personal, les relacions del migcampista amb alguns companys tampoc travessen el seu millor moment.
Un conflicte que traspassa la gespa
Fa setmanes va transcendir que l'amistat entre Gavi i Fermín estava deteriorada per qüestions extraesportives. Segons informacions publicades, les parelles d'ambdós haurien protagonitzat diversos desacords, una situació que hauria repercutit en la convivència dins del vestidor.
La tensió va créixer després d'una publicació a les xarxes socials de Fermín que molts van interpretar com un missatge velat cap a Gavi. Tot i que el jugador mai ho va confirmar, l'episodi va alimentar la percepció que la relació entre els dos jugadors formats a la Masia està lluny de ser idíl·lica.
Les paraules de Juanfe Sanz a 'El Chiringuito'
L'última polèmica va sorgir a El Chiringuito de Jugones, on el periodista Juanfe Sanz va revelar una informació que ha causat un gran rebombori. "M'ha escrit algú que ha estat aquest estiu amb Lamine Yamal i m'ha dit que hi ha molt bona relació entre ell i Gavi. I que Fermín no forma part d'aquest grup. Lamine és un jugador amb un pes molt important a l'hora de prendre decisions. Enmig d'una disjuntiva entre Gavi i Fermín, Lamine tindrà una influència evident a favor de Gavi", va assegurar.
Aquestes paraules, atribuïdes a una font anònima propera al futbolista, deixen entreveure que el jove Lamine Yamal, estrella emergent del Barça, s'alinearia amb Gavi en aquesta suposada “croada” contra Fermín.
Del trio inseparable a la distància actual
La situació sorprèn perquè durant l'última Eurocopa, les imatges de Fermín amb Lamine Yamal i Nico Williams transmetien complicitat i unió. Se'ls veia com un trio inseparable, dins i fora del terreny de joc.
Tanmateix, ara la relació sembla haver-se refredat. Lamine, consolidat com a referent del projecte de Hansi Flick, tindria una influència considerable al vestidor. El seu suport a Gavi enmig d'aquest conflicte personal complica encara més la posició de Fermín dins del grup.
La pressió del Chelsea i el dilema del Barça
Mentrestant, l'interès del Chelsea afegeix pressió. Segons va publicar The Athletic, el club londinenc ja ha contactat amb l'entorn de Fermín i estaria disposat a presentar una oferta milionària. Helena Condis, a COPE, va explicar que el Barça està obert a escoltar propostes i que l'operació seria molt beneficiosa en l'àmbit econòmic.
Fermín, per la seva banda, encara no ha pres una decisió definitiva. Fa setmanes insistia que volia seguir, però el seu entorn ara es mostra més obert a valorar opcions.
El cas reflecteix la complexitat del moment que viu el club. Entre la necessitat de quadrar comptes i l'obligació de protegir la cohesió d'un vestidor jove on els lideratges de Gavi i Lamine Yamal són cada cop més sòlids. El futur de Fermín es decidirà en qüestió d'hores, amb la sensació que tant dins com fora del camp ja res serà igual