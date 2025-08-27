Era qüestió de dies: El Sevilla diu adeu a un crack, se'n va al Milan

A Sevilla s'intuïa que el mercat portaria més sobresalts abans del seu tancament. El club hispalenc, obligat a quadrar comptes per complir amb el límit salarial i inscriure les seves incorporacions, ha vist com un dels seus jugadors més importants se'n va a Itàlia.
L'operació clau que desbloqueja el mercat del Sevilla
El protagonista és Dodi Lukébakio, extrem belga de 26 anys, que podria convertir-se en nou jugador de l'AC Milan. El futbolista, que la temporada passada va disputar els 38 partits de LaLiga amb el Sevilla i va signar 11 gols, es converteix en la gran venda que buscava la directiva. D'aquesta manera, podrà desbloquejar la delicada situació financera.
Segons ha informat el MARCA, el moviment es va accelerar després de la visita de Geoffrey Moncada, secretari tècnic del Milan, al Sánchez-Pizjuán durant l'enfrontament contra el Getafe. L'endemà, el directiu rossonero es va reunir amb José María del Nido Carrasco i Antonio Cordón a la ciutat esportiva. Aquella cita va segellar els termes d'una operació que rondarà els 20 milions d'euros, una xifra clau per al Sevilla.
Lukébakio, un any decisiu i un adeu inevitable
Arribat l'estiu passat com una aposta de futur, Lukébakio es va consolidar com el referent ofensiu de l'equip andalús. La seva capacitat per generar perill va ser determinant. No només va marcar 11 gols, sinó que va ser el segon futbolista de LaLiga amb més passades que van acabar en ocasió de gol. Només per darrere d'Arda Güler.
A l'inici d'aquesta campanya ja havia mostrat molèsties físiques, però així i tot va deixar clar el seu pes a l'esquema de Matías Almeyda. El belga sabia que el seu rendiment l'havia col·locat a la rampa de sortida i no va amagar la seva incertesa quan li van preguntar. “Ja veurem”, va respondre quan li van qüestionar sobre la seva continuïtat.
El Milan guanya un extrem de primer nivell
Per a l'AC Milan, l'arribada de Dodi Lukébakio suposa un reforç de garanties per a una plantilla que aspira a competir a la Serie A i a Europa. La seva velocitat, desequilibri i capacitat de definir el converteixen en un perfil que encaixa a la perfecció en l'estil rossonero. A més, els italians podrien aprofitar la negociació per mantenir la via oberta amb altres futbolistes del Sevilla, com Juanlu Sánchez, tot i que en aquest cas l'operació és més complexa.
El Sevilla respira, però perd el seu crack
A Nervión la sensació és agredolça. D'una banda, la marxa de Lukébakio permetrà inscriure fitxatges que feia setmanes que estaven bloquejats i donarà marge per reforçar posicions debilitades. D'altra banda, l'equip perd el seu jugador més desequilibrant just quan la temporada ha començat costa amunt, amb dues derrotes a les dues primeres jornades.
El club confia a tancar alguna arribada d'última hora que mitigui la pèrdua, però la realitat és que substituir un futbolista amb aquests registres serà un repte majúscul. En aquest sentit, Matteo Moretto ha informat aquest matí que el Milan no està gaire per la labor de fitxar Dodi Lukébakio. Sigui com sigui, el belga ha de superar una lesió que va patir en l'últim enfrontament contra el Getafe.