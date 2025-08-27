Bombazo, Gavi no está solo en su cruzada contra Fermín: 'Que se vaya del Barça'

El FC Barcelona afronta un mercado decisivo mientras persisten los rumores sobre la posible salida de Fermín López. Deportivamente, el interés del Chelsea ha tensado las oficinas azulgranas; en lo personal, las relaciones del centrocampista con algunos compañeros tampoco atraviesan su mejor momento.

Un conflicto que trasciende el césped

Hace semanas trascendió que la amistad entre Gavi y Fermín estaba deteriorada por cuestiones extradeportivas. Según informaciones publicadas, las parejas de ambos habrían protagonizado varios desencuentros, una situación que habría repercutido en la convivencia dentro del vestuario.

La tensión creció después de una publicación en redes sociales de Fermín que muchos interpretaron como un mensaje velado hacia Gavi. Aunque el jugador nunca lo confirmó, el episodio alimentó la percepción de que la relación entre los dos canteranos está lejos de ser idílica.

Las palabras de Juanfe Sanz en 'El Chiringuito'

La última polémica surgió en El Chiringuito de Jugones, donde el periodista Juanfe Sanz reveló una información que ha causado enorme revuelo. "Me ha escrito alguien que ha estado este verano con Lamine Yamal y me ha dicho que hay muy buena relación entre él y Gavi. Y que Fermín no forma parte de ese grupo. Lamine es un jugador con un peso muy importante a la hora de tomar decisiones. En mitad de una disyuntiva entre Gavi y Fermín, Lamine va a tener una influencia evidente a favor de Gavi", aseguró.

Estas palabras, atribuidas a una fuente anónima cercana al futbolista, dejan entrever que el joven Lamine Yamal, estrella emergente del Barça, estaría alineado con Gavi en esta supuesta “cruzada” contra Fermín.

Del trío inseparable a la distancia actual

La situación sorprende porque durante la última Eurocopa, las imágenes de Fermín junto a Lamine Yamal y Nico Williams transmitían complicidad y unión. Se les veía como un trío inseparable, dentro y fuera del terreno de juego.

Sin embargo, ahora la relación parece haberse enfriado. Lamine, consolidado como referente del proyecto de Hansi Flick, tendría una influencia considerable en el vestuario. Su apoyo a Gavi en medio de este conflicto personal complica aún más la posición de Fermín dentro del grupo.

La presión del Chelsea y el dilema del Barça

Mientras tanto, el interés del Chelsea añade presión. Según publicó The Athletic, el club londinense ya ha contactado con el entorno de Fermín y estaría dispuesto a presentar una oferta millonaria. Helena Condis, en COPE, explicó que el Barça está abierto a escuchar propuestas y que la operación sería muy beneficiosa a nivel económico.

Fermín, por su parte, todavía no ha tomado una decisión definitiva. Hace semanas insistía en que quería seguir, pero su entorno ahora se muestra más abierto a valorar opciones.

El caso refleja la complejidad del momento que vive el club. entre la necesidad de cuadrar cuentas y la obligación de proteger la cohesión de un vestuario joven donde los liderazgos de Gavi y Lamine Yamal son cada vez más sólidos. El futuro de Fermín se decidirá en cuestión de horas, con la sensación de que tanto dentro como fuera del campo ya nada será igual.