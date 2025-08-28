Helena Condis destapa les novetats sobre l’interès del Chelsea en Fermín: 'No sé...'

El mercat de fitxatges entra en els seus últims dies i el FC Barcelona afronta una situació inesperada. El Chelsea ha intensificat el seu interès en Fermín López, migcampista format a La Masia, que s'ha convertit en una peça clau per a l'equip.
Helena Condis revela la postura del Barça
En El Partidazo de COPE, la periodista Helena Condis va explicar que el club no descarta la seva sortida. "El Barça està obert a escoltar ofertes. Si Fermín diu 'vull sortir', no s'hi oposaran", va assegurar. El club és conscient que una venda suposaria un benefici net, ja que el futbolista va arribar gratis des de la cantera. A més, ajudaria a ajustar el fair play financer, un aspecte que continua condicionant qualsevol moviment de mercat.
El migcampista havia declarat fa tot just unes setmanes, al Trofeu Joan Gamper, que desitjava continuar a Barcelona. Tanmateix, segons l'entorn del futbolista, ara la seva postura és menys taxativa. El motiu és la proposta anglesa: el Chelsea ofereix 58 milions d'euros al Barça i un contracte proper als 15 milions bruts anuals, segons el Sport. En comparació, al club blaugrana percep al voltant de sis milions.
La visió de Flick i el paper del jugador a l'equip
El tècnic Hansi Flick ha reiterat que no vol perdre ni Fermín ni Marc Casadó. Tanmateix, admet que si el jugador sol·licita sortir, no ho podrà impedir. Fermín ha tingut protagonisme en els plans de Flick, tot i que el seu rol no sempre ha estat estable. L'exemple més recent va ser el partit contra el Llevant, on no va jugar ni un minut tot i que el Barça necessitava presència ofensiva.
El Chelsea el considera peça clau del seu projecte
El Chelsea no només ofereix diners, també un paper central a l'equip d'Enzo Maresca. El tècnic ja ha contactat amb el futbolista per convèncer-lo que seria titular indiscutible a la Premier League. El mercat tanca l'1 de setembre a les 23:59 hores, per la qual cosa l'operació s'ha de resoldre en qüestió de dies. Fermín es reincorpora avui als entrenaments després de dos dies lliures, moment clau per parlar amb Flick sobre el seu futur.
Una decisió que marcarà el Barça i Fermín
La venda de Fermín podria suposar un cop emocional per al club i la seva afició. Tanmateix, els 70 milions que pretén negociar Deco alleujarien els comptes blaugrana i permetrien afrontar altres operacions. El futbolista, per la seva banda, ha de triar entre complir el seu somni al Barça o acceptar el repte anglès. La setmana vinent serà decisiva per saber si segueix a LaLiga o si es converteix en una estrella de la Premier League.