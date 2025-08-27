Revolució a la Reial Societat: Sortida inesperada amb Espanyol i Girona implicats

En el tancament del mercat de fitxatges sempre es concentren els moviments més inesperats, capaços d’alterar la planificació de diversos equips alhora. Real Sociedad, RCD Espanyol i el Girona es troben ara en un mateix tauler de negociacions creuades en què qualsevol peça que es mogui pot arrossegar la següent. La necessitat de reforçar el centre del camp marca el full de ruta dels tres clubs en aquestes hores decisives.
El club donostiarra ha posat el focus en Yangel Herrera, migcampista del Girona, com a principal objectiu per reforçar la medul·lar. El futbolista veneçolà aportaria múscul i arribada, una combinació que Sergio Francisco considera prioritària per mantenir competitiu l’equip en la temporada actual. El fitxatge, però, no només tindria conseqüències a Anoeta, sinó que podria desbloquejar un altre moviment que afecta directament l’Espanyol.
L’Espanyol espera per Urko González de Zárate
L’arribada d'Herrera a la Real Sociedad obriria la porta de sortida a Urko González de Zárate a l’Espanyol, que ja sap de primera mà què és vestir la samarreta blanc-i-blava. El migcampista va jugar cedit a Cornellà durant el tram final de la temporada passada i va deixar un gran record tant a l’afició com al cos tècnic. El seu desplegament físic i polivalència van convèncer Manolo González, que insisteix a tenir-lo de nou com a peça essencial per al seu esquema.
Les converses entre ambdós clubs avancen i a l’RCDE Stadium confien a tancar el seu retorn tan aviat com sigui possible, segons Radio MARCA. L’operació podria concretar-se en condicions més favorables que les que es plantejaven dies enrere. Allà es parlava de quatre milions d’euros pel cinquanta per cent dels drets del jugador.
El paper decisiu de Manolo González
El tècnic de l’Espanyol ha estat un dels principals impulsors d’aquest moviment. Considera Urko un futbolista indispensable per dotar d’equilibri l’equip i cobrir una posició on les alternatives són limitades. Les seves paraules sobre la necessitat de tenir jugadors “amb motor per competir cada jornada” reflecteixen la importància que dona al migcampista vitorià.
Urko ja va demostrar en la seva cessió que pot rendir al màxim nivell en un context exigent. Va ser indiscutible en els esquemes de l’entrenador, va ajudar a sostenir l’equip en moments clau i va marxar acomiadat entre aplaudiments. Aquest record ha pesat en la decisió de la direcció esportiva de l’Espanyol, que veu en ell molt més que un reforç puntual: un pilar de futur immediat.
Guido Rodríguez, l’altra opció sobre la taula
L’Espanyol, conscient que el mercat sempre guarda imprevistos, manté també oberta la via de Guido Rodríguez. L’argentí seria un salt de qualitat, tot i que es tracta d’una operació més complicada per qüestions contractuals i per la competència d’altres clubs. En qualsevol cas, la direcció esportiva no renuncia a tenir diverses cartes sobre la taula, sabent que el calendari no perdona i que l’equip necessita certeses al centre del camp.