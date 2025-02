El gol més ràpid en la història de La Liga espanyola: 7 segons de glòria

En la llarga història de la lliga espanyola, amb milers de partits disputats, hi va haver un gol tan fulgurant que va deixar tothom bocabadat. Va ocórrer al gener de 2008, a l'estadi José Zorrilla de Valladolid, i el seu protagonista va ser Joseba Llorente, un davanter basc aleshores al servei del Real Valladolid. Aquell dia, Llorente va marcar un gol rècord tot just iniciar-se el partit: transcorreguts només 7,22 segons quan la pilota ja havia besat la xarxa de l'Espanyol. Fins a la data, aquest continua sent el gol més ràpid en la història de La Liga.

Un servei inicial fulminant a Valladolid

El 20 de gener de 2008, el Valladolid rebia l'Espanyol. L'àrbitre Pérez Lasa va xiular l'inici i, de seguida, es va produir una genialitat que ha passat a la Història. Llorente va sortir disparat com un llamp cap a l'àrea rival tan bon punt va sonar el xiulet inicial, mentre el seu company Víctor executava una jugada assajada: va fer com si retrocedís cap al seu propi camp, però de sobte es va girar i va llançar una passada llarga i precisa per sobre de la defensa.

L'enviament va trobar Llorente al límit de l'àrea; el davanter va controlar la jugada en carrera, es va anticipar a la sortida del porter Iñaki Lafuente i va tocar la pilota just per sobre, enviant-la al fons de la porteria. Gol en un sospir i celebració immediata: el cronòmetre tot just marcava poc més de set segons de joc.

| Real Valladolid

La majoria dels aficionats a la graderia tot just va poder assimilar el que havia passat. De fet, molts ni tan sols ho van veure en directe: alguns encara estaven prenent seient o entrant a l'estadi quan la pilota va creuar la línia. Fins i tot l'entrenador local, José Luis Mendilibar, es va perdre el moment – tenia per costum seure a la banqueta uns instants després de l'inici, i quan va arribar ja estava l'1-0 al marcador. El més sorprenent és que aquella jugada no va ser fruit de la casualitat, sinó que Llorente i Víctor l'havien imaginat i parlat segons abans, al túnel de vestidors. El resultat no va poder ser més perfecte.

Aquell gol llampec va deixar atònits els jugadors de l'Espanyol, que van trigar a reaccionar. Aprofitant l'impacte anímic, el mateix Llorente va marcar un altre gol al minut 33 per posar el 2-0 parcial. L'Espanyol va retallar distàncies més tard (gol de Marc Torrejón al 58'), però el Valladolid es va endur la victòria final per 2-1. Més enllà del triomf, aquell partit va quedar gravat en la memòria col·lectiva perquè ningú oblidarà mai que van presenciar el gol més ràpid de la Lliga.

Llorente va inscriure el seu nom amb lletres daurades als llibres d'història del futbol espanyol, superant per gairebé un segon l'anterior marca que datava de l'any 2000 (un gol de l'uruguaià Darío Silva en al voltant de 8 segons).

Joseba Llorente (fastest Liga goal ever) 7 seconds!!

La trajectòria de Joseba Llorente després del gol històric

Qui era Joseba Llorente? A més de ser l'home rècord d'aquell dia, Llorente ja venia mostrant les seves credencials com a golejador. Nascut a Hondarribia (Guipúscoa) el 1979, s'havia format a la Real Sociedad i havia forjat una carrera destacada a Segona Divisió amb l'Eibar i el mateix Valladolid. Amb els vallisoletans va aconseguir l'ascens a Primera el 2007 sent peça clau (45 gols en 99 partits oficials amb el club). L'històric doblet davant l'Espanyol va confirmar el seu gran moment.

Després d'aquella temporada 2007/08, Llorente va fer un salt important fitxant pel Villarreal CF al maig de 2008. Al submarí groc va continuar la seva ratxa golejadora i fins i tot va deixar nits europees per al record: a l'octubre de 2008 va anotar un hat-trick a la Lliga de Campions davant l'Aalborg BK de Dinamarca. En la seva etapa amb el Villarreal, el davanter basc va marcar un total de 24 gols en 61 partits, consolidant-se com un atacant efectiu a l'elit.

| Real Sociedad

El 2010, va decidir tornar a casa per jugar amb la Real Sociedad, que acabava de tornar a Primera. No obstant això, la fortuna no el va acompanyar en aquesta etapa. Només tornar al club donostiarra, Llorente va patir una greu lesió d'esquena que va limitar molt el seu rendiment. Tot i així, va arribar a aportar alguns gols i assistències a la temporada 2010/11, però mai va poder estar al 100% físicament.

A la recerca de més continuïtat, el 2012 va sortir cedit al CA Osasuna, on es va retrobar amb el seu exentrenador Mendilibar. Finalment, després de la campanya 2012/13, Llorente va decidir posar punt final a la seva carrera professional. Amb 33 anys i afectat per problemes físics, va anunciar la seva retirada a l'octubre de 2013 en no trobar un projecte que el motivés per seguir lligat al futbol.

I què ha estat d'ell des de llavors?

Lluny dels focus del futbol, Joseba Llorente no ha abandonat l'esport. Al contrari, va descobrir una nova passió en l'atletisme i les curses de fons. Durant l'última dècada ha participat en múltiples maratons i proves populars, mantenint-se en excel·lent forma física. Sense anar més lluny, al novembre de 2023 va completar la prestigiosa cursa Behobia-San Sebastián (20 km) en un temps d'1h 14m, un registre formidable que el va situar entre els 300 primers de més de 25.000 corredors participants.

| El Día de Valladolid

Als seus 43 anys, Llorente continua demostrant el seu esperit competitiu, encara que ara sobre l'asfalt en lloc de la gespa. Fora de la competició, l'exdavanter viu una vida tranquil·la centrada en la seva família –té tres filles– i en gaudir de l'esport com a aficionat compromès. La seva gesta d'aquells 7 segons màgics roman inesborrable, però ell ha sabut seguir endavant i trobar nous objectius després de penjar les botes.

Altres gols més ràpids en el futbol internacional

El rècord de Llorente a La Liga és molt important, però altres competicions també han vist gols llampec dignes de menció. Aquesta és la llista d'algunes de les competicions més importants a nivell futbolístic.

Premier League (Anglaterra): El gol més veloç de la Premier el va anotar Shane Long (Southampton) a l'abril de 2019. Va trigar només 7,69 segons a marcar contra el Watford, trencant així un rècord que havia romàs gairebé 19 anys en poder de Ledley King. Long va pressionar un rebuig del defensor rival tot just començar i va definir amb fredor, inscrivint el seu nom en la història de la lliga anglesa.

Bundesliga (Alemanya): A la lliga alemanya el rècord està compartit. Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) va inaugurar la temporada 2014/15 marcant als 9 segons de partit, i un any després Kevin Volland (TSG Hoffenheim) va igualar aquesta marca amb un altre gol als 9 segons el 2015. Cap jugador ha aconseguit baixar d'aquest interval a la Bundesliga, per la qual cosa tots dos comparteixen l'honor del gol més matiner de la competició.

Serie A (Itàlia): Aquí el registre recent va deixar bocabadat a tothom. El portuguès Rafael Leão (AC Milan) va marcar en només 6 segons al Sassuolo, el 20 de desembre de 2020. Va ser el gol més ràpid en la història de la Serie A i, de fet, de qualsevol lliga gran d'Europa, polvoritzant l'antic rècord italià (que datava de 2001, quan Paolo Poggi l'havia establert en al voltant de 8 segons). La fulminant carrera de Leão des del servei inicial va establir una marca difícil d'imaginar al Calcio.

| Transfermarkt

UEFA Champions League: A la màxima competició europea de clubs, el gol més matiner el va signar Roy Makaay (Bayern Munic) davant el Real Madrid, en un partit d'octaus de final de 2007. Makaay, vell conegut de la Lliga, va aprofitar un error defensiu tot just treure de centre i va anotar als 10,12 segons, establint el rècord històric de la Champions League. Aquest gol va deixar atònit al gegant espanyol i, encara avui, ningú l'ha superat en aquest torneig.

Copa Mundial (FIFA): Si parlem de seleccions i tornejos internacionals, el rècord en Mundials l'ostenta Hakan Şükür. El davanter turc va trigar només 11 segons a marcar contra Corea del Sud, en el partit pel tercer lloc del Mundial 2002. Cap gol en la història dels Mundials ha arribat tan ràpid. Aquell gol llampec va obrir el marcador d'un vibrant encontre (que Turquia guanyaria 3-2) i es manté com el més precoç mai vist a la cita màxima del futbol global.