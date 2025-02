Joan Laporta atent: L'única opció perquè Erling Haaland fitxi pel Barça

El panorama futbolístic a Anglaterra ha generat més incertesa de l'habitual durant les últimes setmanes. El Manchester City, que semblava haver reprès el rumb, torna a trobar-se en el punt de mira després d'una contundent derrota al seu estadi davant l'Arsenal (5-1). Aquest revés ha disparat els rumors sobre la sortida de la seva gran estrella i la possibilitat que Joan Laporta estigui darrere dels seus passos.

La classificació de la Premier League parla per si sola. Mentre Liverpool i Arsenal es mantenen al capdamunt de la taula, altres potències històriques es veuen obligades a remar a contracorrent per recuperar posicions europees. Entre aquests equips, el Manchester City lluita per no allunyar-se massa del grup capdavanter, amb la mirada posada en accedir a la pròxima edició de la Champions League. No aconseguir-ho seria un autèntic fracàs.

En aquest context, la participació en la màxima competició continental adquireix una rellevància especial. El principal afectat és Erling Haaland, el contracte recentment renovat del qual guarda clàusules que podrien desencadenar un canvi dràstic d'aires en cas de no classificar-se per a la Champions. Aquesta condició encaixa perfectament amb els plans d'un FC Barcelona desitjós de reforçar el seu projecte amb un gran referent ofensiu.

El Manchester City, malgrat dominar el futbol anglès en temporades anteriors, no ha viscut el seu millor inici aquest curs. A finals de 2024, l'equip es trobava en un moment aciago, però va aconseguir redreçar el rumb en sumar 10 de 12 punts a l'inici de 2025 i classificar-se per a la següent ronda de la Champions. No obstant això, la dolorosa derrota per 5-1 davant l'Arsenal reobre els dubtes sobre la solvència d'un projecte que semblava recuperat.

Pep Guardiola i la seva plantilla no poden permetre's una campanya sense títols grans. El problema rau en què la classificació per a la Champions, que sembla gairebé assegurada per antonomàsia, ara està en entredit per la competitivitat de la Premier. I pel baix nivell del City. Si la situació empitjora i l'elenc skyblue queda fora dels llocs de privilegi, el cop seria duríssim per al club... i per a la continuïtat del seu golejador estel·lar.

El gran caprici de Laporta

Joan Laporta, president del FC Barcelona, sap que comptar amb un nou líder en atac suposa un pas de gegant per rellançar l'equip blaugrana tant a Europa com a LaLiga. Des del primer dia del seu mandat, va deixar clar que volia construir un projecte ambiciós i de renom internacional. Fitxar la gran figura del City seria la jugada mestra que catapultaria de nou el Barça a l'elit europea. A més, a Lewandowski no li deu quedar gaire fons i cal pensar en un reemplaçament.

El problema obvi rau en l'economia del club català, encara en fase de sanejament. Els alts costos de traspàs i el salari que exigiria un jugador de tal magnitud no s'ajusten fàcilment a les arques blaugranes. No obstant això, en el món del futbol res no és impossible quan intervenen clàusules alliberadores i la necessitat d'un canvi d'aires per part del futbolista. Ja sabem que Laporta és capaç de tot.

Si el Manchester City finalment no segella el seu bitllet per a la pròxima Champions, aquest escenari podria activar l'opció somiada per Laporta. El noruec no voldria perdre un any sense disputar la competició de clubs més prestigiosa. Seria l'única porta d'entrada per al Barça, que es veuria obligat a fer encaix en l'apartat financer, però amb la motivació de repetir una operació que canviaria completament el panorama de la següent temporada. Però, si no és per aquest camí, es fa gairebé utòpic el seu fitxatge.