El Manchester United va a totes per fitxar un futbolista de l'Athletic de Bilbao

Un interès sorgit des d'Old Trafford ha generat un fort enrenou en l'entorn del club bilbaí. La idea de perdre un dels seus jugadors més prometedors en el pròxim mercat de traspassos preocupa a l'afició rojiblanca, que ja albiren un possible escenari de sortida. No obstant això, les negociacions encara es mantenen en el pla dels rumors i no hi ha un acord confirmat.

Qui es troba al centre de totes les mirades és Oihan Sancet, migcampista navarrès de 24 anys i una de les peces fonamentals en l'esquema d'Ernesto Valverde. El seu talent per a la generació de joc i la seva versatilitat en diferents zones del camp han cridat l'atenció de diversos equips europeus, entre ells el Manchester United. Així ho ha informat, almenys, el portal Fichajes.net.

L'Athletic Club viu un moment decisiu en la temporada. A LaLiga, el conjunt basc busca afiançar-se en llocs que li donin accés a Europa, mentre somia amb la Champions League, més factible que mai. La presència de Sancet en l'onze titular ha estat un alè d'aire fresc, aportant gol i dinamisme a la medul·lar.

El cos tècnic confia plenament en el navarrès, que ha exhibit una gran capacitat per incorporar-se a l'atac. La seva lectura dels espais i la seva facilitat per connectar amb els davanters han estat claus en la generació d'ocasions de gol. A més, el seu compromís amb el projecte rojiblanc queda palès en cada partit, mostrant una entrega total i un fort lideratge dins del vestidor.

Malgrat aquest paper determinant, a les oficines d'Ibaigane saben que el Manchester United no dubtarà a presentar una oferta contundent. L'injecció econòmica que rebria l'Athletic podria ser alta, però també significaria un dur cop a les seves aspiracions esportives, ja que Sancet s'ha convertit en un dels majors exponents del joc ofensiu de l'equip.

Sancet, en el seu 'prime'

La temporada actual d'Oihan Sancet avala la seva creixent reputació. El navarrès acumula 23 partits en totes les competicions, amb 9 gols i 3 assistències en un total de 1394 minuts. A LaLiga, ha disputat 18 encontres, signant 8 gols i 1 passada decisiva, mentre que a la UEFA Europa League ha aparegut en 5 partits, afegint 1 gol i 2 assistències.

Aquestes xifres no només demostren la seva capacitat per marcar, sinó també per generar joc col·lectiu. A més, el fet que cada vegada precisi menys temps per contribuir al marcador evidencia la seva progressió constant. La versatilitat que posseeix per adaptar-se a diferents necessitats tàctiques es reflecteix en la seva habilitat per arribar des de segona línia o fins i tot exercir com a mitjapunta avançat.

A l'Athletic, confien que el seu talent i el seu arrelament al club prevalguin sobre l'interès estranger. No obstant això, la Premier League ofereix una gran exposició mediàtica, rivals de talla mundial i la possibilitat de lluitar per títols internacionals. Aquesta combinació de factors podria inclinar la balança si el club d'Old Trafford eleva la seva aposta.