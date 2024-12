Edu Aguirre provoca els culers després de la victòria a Dortmund: 'El Barça no...'

El Futbol Club Barcelona es va imposar ahir al Borussia Dortmund en un emocionant matx al Signal Iduna Park, aconseguint una victòria per 2-3. Els blaugranes, liderats per les actuacions de Lamine Yamal i Raphinha, van aconseguir tres punts vitals al seu camí a la Champions League.

El Borussia Dortmund va intentar reaccionar a la segona part, complicant els culers amb un futbol agressiu. Tot i així, l'equip dirigit per Hansi Flick va saber resistir la pressió dels alemanys.

Aquesta victòria col·loca el Barça en una posició destacada al grup general, demostrant que estan a punt per competir contra els millors equips del continent. Tot i això, no tots estan convençuts del rendiment mostrat pels culers.

La crítica d'Edu Aguirre

Al programa El Chiringuito de Jugones, Edu Aguirre no va trigar a obrir el debat sobre el partit. Des de la seva perspectiva, el Barça no va jugar tan bé com aparenta el marcador, cosa que va provocar una onada de reaccions entre els seguidors blaugranes.

En la seva intervenció al plató, Aguirre va deixar clar el seu desacord amb els que aplaudeixen el partit del Barcelona. “El Barça no ha jugat bé contra el Dortmund”, va afirmar rotundament.

Segons ell, la segona meitat del matx va mostrar un Barcelona tancat a la seva àrea pròpia, sobrevivint gràcies a la fortuna ia l'encert puntual dels seus jugadors. Aguirre va destacar que el Borussia Dortmund va tenir el control en gran part del segon temps, creant ocasions perilloses que van poder canviar el rumb del matx.

Les seves paraules no van trigar a generar polèmica a l'estudi. Mentre que alguns col·laboradors van defensar l'actuació del Barça, destacant la importància de guanyar en un escenari tan complicat com el Signal Iduna Park. Altres es van unir a la crítica d'Aguirre i van qüestionar la consistència de l'equip.

Resposta de Jota Jordi

En defensa del Barcelona, el tertulià Jota Jordi va respondre contundentment a les acusacions d'Aguirre, assegurant que l'equip va merèixer la victòria. “Què més ha de fer el Barça perquè el respectis?”, va replicar el Jordi. La seva postura buscava emfatitzar que, més enllà de les estadístiques o sensacions, el resultat final és el que importa al futbol.

El debat es va intensificar quan es van analitzar els moments clau del partit. Com el penal a favor del Dortmund i les intervencions d'Iñaki Peña, que van ser decisives per mantenir el marcador. Aguirre va insistir que el Barça va ser inferior a diversos trams del partit, mentre que Jota Jordi va defensar la capacitat de l'equip per resistir i capitalitzar les seves oportunitats.

El partit contra el Dortmund revifa un debat recurrent en el futbol: és més important jugar bé o guanyar?. Mentre que els seguidors del Barça celebren el resultat, figures com Edu Aguirre posen en dubte el veritable nivell de l'equip. El que és indiscutible és que el Barça segueix avançant a la Champions League, deixant clar que la polèmica no els afecta al camp.