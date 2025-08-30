Cop de puny damunt la taula de Míchel al Girona - Sevilla

L'ambient a Montilivi aquesta tarda es percep molt diferent del dels dos primers enfrontaments. El Girona arriba tocat per un inici que ha generat dubtes, però també amb la decisió ferma de canviar la dinàmica. Míchel, conscient que la situació exigia un moviment dràstic, ha alterat completament l'onze inicial davant el Sevilla.
Nou canvis respecte a l'últim onze a Vila-real
L'alineació del Girona sorprèn per la magnitud de les modificacions. Pablo Gazzaniga recupera la titularitat a la porteria després de complir sanció i deixar enrere una estrena molt complicada. La defensa presenta algunes novetats amb Arnau, David López, Vitor Reis i Álex Moreno, mentre que al mig del camp irrompen Axel Witsel i Thomas Lemar, acabats d'incorporar al projecte.
Vitor Reis reforça la medul·lar acompanyat per Iván Martín, amb segurament Asprilla encarregat de donar verticalitat. En atac destaca la presència de Stuani, capità i referent, que torna després de dues setmanes absent per motius personals. També Joel Roca, l'únic futbolista que ha estat titular en les tres jornades.
L'onze complet del Girona davant el Sevilla és: Gazzaniga; Arnau, David López, Reis, Álex Moreno; Witsel, Lemar, Iván Martín, Asprilla; Stuani i Joel Roca.
Estrena de fitxatges i decisions de pes a la banqueta
L'aposta de Míchel marca un punt d'inflexió. Jhon Solís, que no va convèncer en les dues primeres jornades, queda relegat a la banqueta. L'entrenador confia en l'experiència d'Axel Witsel i el desequilibri de Thomas Lemar per donar un altre aire a un equip que havia mostrat feblesa en totes les fases del joc. Álex Moreno, lateral de recorregut, també s'estrena des de l'inici, aportant profunditat per l'esquerra.
El retorn de Stuani, absent en les dues primeres jornades, aporta lideratge i capacitat de rematada en un atac que només havia aconseguit un gol, obra precisament de Joel Roca. La combinació de joventut i veterania és la carta escollida per intentar recompondre un projecte que va començar amb greus ensopegades.
El duel entre Girona i Sevilla té un precedent immediat desfavorable per als locals. La temporada passada, el conjunt andalús va aconseguir endur-se la victòria de Montilivi. Tanmateix, en els tres enfrontaments anteriors el Girona es va imposar, cosa que deixa un balanç de cinc duels a Catalunya amb tres triomfs gironins i dos visitants.
L'equip andalús també ha perdut els seus dos primers partits, però competint amb més dignitat, quelcom que contrasta amb la fragilitat mostrada pel Girona. El seu onze està format per Nyland; Suazo, Salas, Castrín, Carmona; Agoumé, Gudelj, Ejuke, Alfon, Vargas; i Isaac Romero.
El plantejament de Míchel busca generar un impacte immediat tant en l'ànim com en el futbol. Nou canvis de cop no són una simple rotació, sinó un missatge directe al vestidor i a l'afició: el rumb es corregeix des d'avui. Montilivi espera que aquest cop damunt la taula suposi l'inici de la reacció.