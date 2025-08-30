Fabrizio Romano confirma l’oferta del Chelsea per Fermín: xifra irrisòria

La jornada de dissabte, que havia començat amb un missatge de tranquil·litat per part de Hansi Flick, ha acabat amb un gir de guió inesperat. Flick ha parlat amb Fermín i ha deduït que es queda. De fet, s’esperava un comunicat oficial del futbolista. Havia de ser ahir però 24 hores més tard encara no s’ha produït.
L’última informació ve d’algú expert en aquests temes. A les 17:24 hores, el reputat periodista Fabrizio Romano ha revelat a les seves xarxes socials la primera oferta oficial i per escrit que el Chelsea ha presentat al FC Barcelona per Fermín López. Les informacions de Romano solen tenir molta fiabilitat, per la qual cosa l’escenari canvia completament.
La xifra revelada per l’informador italià ha generat sorpresa, ja que s’allunya considerablement de les quantitats que s’havien filtrat en dies anteriors. Es deia que el Chelsea estava disposat a arribar als 90 milions. José Álvarez Haya va considerar la possibilitat d’una oferta del Newcastle per valor de 100 milions. Unes xifres que, tenint en compte el que passa a la Premier, semblaven realistes.
El tuit que desmunta les expectatives: 40 milions d’euros
Segons la informació exclusiva publicada per Romano, el Chelsea ha formalitzat el seu interès amb una proposta inicial valorada en 40 milions d’euros. Aquesta oferta ha estat presentada durant la tarda d’aquest mateix dissabte, just després del partit de l’equip londinenc.
El club anglès es troba ara a l’espera d’una resposta oficial per part del Barça. Aquesta proposta inicial sembla més un primer tanteig que no pas una ofensiva final. És el motiu pel qual podria suposar una davallada dràstica respecte a les xifres que circulaven.
De la calma de Flick a la sorpresa de la tarda
La formalització d’aquesta oferta, encara que baixa, confirma que l’interès del Chelsea és real i tangible. Ara la directiva del FC Barcelona haurà de donar una resposta formal a una proposta. Amb tota probabilitat, serà rebutjada per considerar-se molt per sota del valor de mercat i la projecció del jugador format a la casa.
Una altra cosa és el que passi si el Chelsea arriba a unes xifres acceptables per a Joan Laporta. Llavors tot dependria del jugador.
El silenci de Fermín i el rebuig previsible del Barça
Mentre els esdeveniments se succeeixen, Fermín López continua sense fer cap declaració pública sobre el seu futur. El club, per la seva banda, ja havia fixat una taxació dissuasiva de 90 milions d’euros, una xifra que deixa en evidència la inadequació d’aquesta primera proposta londinenca.
El mercat tanca dilluns 1 de setembre quan quedi un minut per a la mitjanit. Queden poc més de 48 hores i és evident que si finalment el Chelsea el fitxa, les negociacions no seran ràpides.