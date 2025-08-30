Giro de 180º de Fermín: No hará comunicado, Fabrizio Romano cuenta toda la verdad

La tarde del sábado ha traído consigo una nueva actualización en uno de los casos más seguidos del final del mercado. Fermín López podría salir del Barça en dirección a la Premier League pero nadie habla claro. Hace pocos días se hablaba de ofertas de 90 millones por parte del Chelsea e incluso de 100 por parte del Newcastle.

Esta tarde se ha confirmado la primera oferta oficial de los blues al club catalán y nada tenía que ver con esas cifras. Solo 40 millones de euros. Tras la revelación de la primera oferta formal del Chelsea, considerada insuficiente, el periodista Fabrizio Romano ha confirmado la postura del FC Barcelona.

La entidad catalana ha rechazado la propuesta y se mantiene firme en su decisión de no vender al centrocampista. Sin embargo, el club deja una única puerta abierta para su salida, trasladando toda la responsabilidad de la decisión final al propio futbolista.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

La postura del Barça y el poder de decisión del jugador

A las 17:32 horas, apenas ocho minutos después de desvelar la oferta inicial, Fabrizio Romano publicaba la reacción del club. El FC Barcelona no tiene planes de vender a Fermín López este verano tras la propuesta del Chelsea.

La única vía para que el traspaso se produzca sería que el propio jugador manifieste su deseo de abandonar la entidad. Con esta maniobra, el Barça se protege y pone a prueba el compromiso del canterano, cuyo futuro, según Romano, está ahora completamente en sus manos. El club ha cumplido con su parte, ahora le toca al futbolista mover ficha.

Tensión creciente y el comunicado que nunca llegó

El plazo de 48 horas que el club le había dado al jugador para tomar una decisión ya ha expirado. Se esperaba que Fermín emitiera un comunicado durante la tarde del viernes para aclarar su futuro, pero este nunca se materializó.

Su silencio ha incrementado la incertidumbre y, según fuentes cercanas, un cierto malestar en la directiva, que ve cómo el tiempo se agota. El jugador se reunió con Hansi Flick el sábado por la mañana, pero no le garantizó su continuidad, lo que explica la cautela del técnico en la posterior rueda de prensa.

El reloj corre en contra y el Chelsea prepara una nueva ofensiva

Con el mercado de fichajes de LaLiga cerrando este lunes a las 23:59h, cada hora es decisiva. La indecisión de Fermín alimenta las esperanzas del Chelsea. Tras el rechazo de su primera oferta, calificada de "ridícula" desde Barcelona, se espera que el club londinense presente una propuesta superior en las próximas horas.

Si Fermín se quiere ir y la oferta llega a unos 70 millones - cantidad que el club inglés puede asumir - se llegaría a un acuerdo.

Los 'blues' son conscientes de la delicada situación económica del Barça y pretenden jugar esa carta a su favor. Mientras tanto, Hansi Flick, el vestuario e incluso el seleccionador Luis de la Fuente apuestan por la continuidad del futbolista en la capital de Catalunya.