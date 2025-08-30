Sorpresa de Xabi Alonso al Reial Madrid - Mallorca: El gran damnificat

El Santiago Bernabéu rep aquest vespre el Real Madrid amb un ambient d'expectació especial. L'inici de temporada ha estat impecable pel que fa als resultats, però l'atenció se centra en l'alineació inicial escollida per Xabi Alonso. El tècnic basc introdueix novetats rellevants en comparació amb l'últim duel de Lliga.
Vinicius recupera el seu lloc a l'equip titular
La gran notícia és el retorn de Vinicius a l'onze després d'haver estat suplent davant el Real Oviedo. Aquell dia la seva absència va sorprendre molts, tot i que el brasiler va respondre amb una actuació decisiva des de la banqueta: va signar un gol i va repartir una assistència. Aquesta vegada surt d'inici, ocupant la banda esquerra, fet que desplaça Rodrygo fora de la titularitat. La continuïtat de l'aposta per Vinicius deixa clar que el tècnic basc confia que recuperi la seva millor versió a casa.
El damnificat torna a ser Rodrygo
El brasiler és, sens dubte, el gran perjudicat de l'esquema actual. En el primer partit de Lliga ja havia estat suplent i ara es repeteix la història. La situació resulta encara més complicada perquè la seva posició natural a la dreta ha estat ocupada per Franco Mastantuono. El jove argentí, una de les majors promeses de la pedrera blanca, disputarà la seva primera titularitat al Bernabéu. Amb només 18 anys, s'està consolidant a la rotació ofensiva, fet que reforça la sensació que Rodrygo Goes ha perdut terreny en la jerarquia de l'atac.
L'altre moviment destacat és a la defensa, on Militao substitueix Rüdiger, mentre que Alexander-Arnold entra en lloc de Carvajal. Aquestes variacions permeten un onze amb més projecció ofensiva des dels laterals i més seguretat en el joc aeri. A la davantera no hi ha sorpreses: Kylian Mbappé continua sent la referència indiscutible. El francès acumula tres gols en només dues jornades i afronta aquest partit amb l'oportunitat d'augmentar el seu compte a casa.
Mallorca busca resistir amb un pla renovat
Al davant, Jagoba Arrasate ha modificat el seu dibuix tàctic per intentar frenar la potència blanca. Ha optat per una línia de tres centrals i dos carrilers, en què destaca la primera titularitat de Kumbulla. També tornen Morlanes i Muriqi després de les sancions sofertes contra el Barça. La intenció és reforçar l'estructura defensiva i, alhora, tenir una referència clara en atac amb el davanter kosovar.
Les estadístiques reforcen el favoritisme del Real Madrid. L'equip blanc ha guanyat el Mallorca en els últims deu partits disputats al Santiago Bernabéu en totes les competicions. Per trobar l'última victòria bermellona en aquest estadi cal retrocedir fins al 2008, fet que evidencia la magnitud del repte que té l'equip de Jagoba Arrasate.
Amb l'ambient d'un Bernabéu ple i un onze amb novetats importants, el partit es presenta com una prova clau per mesurar la capacitat de Xabi Alonso de gestionar una plantilla plena de talent i egos competitius.