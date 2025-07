Quan el germà de Lamine Yamal va anticipar la traïció de Nico Williams

En el futbol, les grans històries no només s’escriuen a la gespa o als despatxos. De vegades, els detalls més petits i els gestos més inesperats acaben sent profètics i, amb el pas del temps, adquireixen una dimensió gairebé llegendària per als aficionats. Això és precisament el que ha passat amb Keyne, el carismàtic germà petit de Lamine Yamal, l’espontaneïtat i les ocurrències del qual han conquerit l’afició del Barça i s’han viralitzat a les xarxes socials en el context de la novel·la protagonitzada per Nico Williams.

El primer gest viral: Keyne i la celebració que va deixar tothom bocabadat

Fa només uns mesos, la comunitat barcelonista ja comentava en to divertit un vídeo que es va difondre durant la celebració de l’Eurocopa de l’estiu passat. En aquella seqüència, Lamine Yamal compartia un moment relaxat amb la seva família, assegut a la gespa després de l’èxit de la selecció. Tot semblava tranquil·litat fins que va aparèixer Nico Williams, protagonista de l’actualitat blaugrana les últimes setmanes, per apropar-se afectuosament a l’entorn del jove davanter.

En dirigir-se a saludar el petit Keyne, Nico va intentar guanyar-se la seva simpatia agafant-li les galtes amb afecte. La reacció no va poder ser més sorprenent: el germà de Lamine es va aixecar de seguida i, gairebé fugint, es va allunyar de Williams, visiblement incòmode i sense voler cap contacte. Aquella escena, tan innocent com espontània, va ser rebuda amb humor pels seguidors del Barça, que van interpretar el gest com una entremaliadura pròpia de Keyne i no li van donar més importància en aquell moment. L’usuari que ha refrescat aquest vídeo bromeja: "Sempre ho va saber. Honor a Keyne Parera".

| Twitter

Segon capítol: la “venjança” de Keyne a Montjuïc després del Barça-Athletic

Tanmateix, la relació peculiar entre Keyne i Nico Williams tindria un nou episodi uns mesos després. Aquesta vegada, l’escenari va ser l’Estadi Olímpic Lluís Companys, al final d’un partit entre el Barça i l’Athletic Club a Montjuïc. En acabar l’encontre, els protagonistes es reunien a la gespa amb familiars i amics, en un ambient distès i de companyonia.

Va ser llavors quan, enmig de la conversa entre Lamine, Nico i el seu cercle més proper, Keyne va tornar a robar-se el protagonisme. Amb la naturalitat que el caracteritza, el germà petit va recollir una pilota de terra i, sense pensar-s’ho dues vegades, la va llançar a Nico Williams... impactant directament als seus genitals. El gest va provocar les rialles dels presents i va ser ràpidament compartit a les xarxes socials, on els aficionats del Barça no van trigar a convertir-lo en meme i en símbol de “maledicció” per al desenllaç del cas Nico Williams.

Keyne, lluny de passar desapercebut, s’ha convertit en un autèntic fenomen viral per a la comunitat barcelonista. És habitual veure com protagonitza entremaliadures als vídeos i directes de Lamine Yamal, aportant sempre un toc d’humor i desimboltura que connecta de seguida amb l’afició. Els seguidors culers el consideren gairebé un talismà i no falten els comentaris que el relacionen, mig en broma mig seriosament, amb el destí de jugadors que envolten la perla de la pedrera blaugrana.