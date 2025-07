Espanyol, Mallorca, Oviedo i altres equips volen un davanter de l’Atlético de Madrid

El futbol espanyol es troba immers en plena voràgine de fitxatges, rumors i moviments que poden definir el destí de diverses plantilles de LaLiga. Com passa cada estiu, alguns noms se situen al centre de totes les converses en despatxos, tertúlies i xarxes socials. En aquest context, la incertesa envolta un jove talent amb experiència recent a Primera Divisió i el futur del qual dependrà de les decisions d’un dels entrenadors més exigents del futbol europeu.

La recent sortida de Rodrigo Riquelme rumb al Betis ha deixat espai perquè altres joves promeses colchoneres captin els focus del mercat. Entre elles destaca Carlos Martín, davanter format a la pedrera blanc-i-vermella i que ve d’una cessió al Deportivo Alavés. La seva polivalència a l’atac i la seva capacitat per jugar tant de ‘9’ com d’extrem esquerre el converteixen en un perfil cotitzat per nombrosos clubs.

L’Atlético de Madrid afronta setmanes clau, ja que el mateix Diego Pablo Simeone vol observar Carlos Martín a la pretemporada abans de prendre una decisió definitiva, tal com apunten alguns mitjans. El club valora la projecció del futbolista i tampoc descarta que continuï sota les seves ordres si demostra nivell suficient per competir al primer equip. Tanmateix, els moviments als despatxos i la competència per minuts podrien obrir-li la porta a una nova cessió a la màxima categoria o fins i tot a una sortida a l’estranger.

| Twitter

Interès d’equips de Primera Divisió i la irrupció de clubs estrangers

Les informacions publicades pel periodista Rubén Uría i El Chiringuito confirmen la magnitud de l’interès generat per Carlos Martín. Getafe, Rayo Vallecano, Deportivo Alavés, Elche, Llevant i Real Oviedo han preguntat formalment per la seva situació, a la qual cosa se suma el seguiment d’equips de fora d’Espanya.

En els darrers dies, se l’ha relacionat també amb RCD Mallorca i RCD Espanyol, que, de fet, semblen ser els que estan apostant més fort pel madrileny. El davanter de 23 anys, amb contracte en vigor amb l’Atlético, manté obertes totes les opcions mentre gaudeix de les seves vacances, a l’espera de la pretemporada al Cerro del Espino.

El gran ventall d’interessats mostra el valor de mercat que ha guanyat Carlos Martín en només dues temporades. La seva polivalència i capacitat per adaptar-se a diferents esquemes ofensius el fan atractiu per a equips que busquen dinamisme, mobilitat i arribada des de la segona línia.

Carlos Martín ve de disputar 27 partits a LaLiga amb el Deportivo Alavés, participant en 14 d’ells com a titular. Va aportar dos gols i dues assistències, sent part activa d’un equip que va lluitar per la permanència. Cal recordar que una de les seves assistències va arribar en un duel directe davant el Mallorca, demostrant que pot ser decisiu fins i tot davant rivals de la zona mitjana de la taula.

Tanmateix, el gran salt de Carlos Martín va arribar la campanya anterior al Mirandés, a Segona Divisió. Allà va ser un dels màxims golejadors de la categoria amb 15 dianes, consolidant el seu nom com un dels joves amb més projecció ofensiva del futbol espanyol. Aquesta capacitat per marcar diferències tant com a davanter centre com jugant per darrere de la punta li ha permès créixer i adaptar-se a diferents contextos de joc.

Les necessitats d’Espanyol, Mallorca i Oviedo per a la temporada 2025/2026

Tant l’Espanyol com el Mallorca busquen reforçar la seva línia ofensiva després d’una temporada marcada per la manca de gol i les lesions de jugadors clau. El conjunt balear, dirigit per Jagoba Arrasate, s’ha fixat l’objectiu d’incorporar un o dos extrems de nivell per fer un salt de qualitat. Carlos Martín apareix a la llista com una de les prioritats gràcies a la seva velocitat, regat i facilitat per trencar línies defensives.

En el cas de l’Espanyol, la competència a l’atac és forta després de l’arribada de Kike García i Roberto Fernández, però la possible arribada de Carlos Martín suposaria afegir més pólvora i alternatives tàctiques a una plantilla que ha d’aspirar a l’ascens immediat. De fet, encara han d’arribar més futbolistes ofensius. El Real Oviedo, per la seva banda, es troba en plena reconstrucció després del seu retorn a Primera i busca joves talents que puguin donar rendiment immediat i, alhora, créixer dins del projecte.