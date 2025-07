Espectacle surrealista de Tomás Roncero després del NO de Nico Williams al Barça

L'actualitat futbolística és imprevisible. Pocs podien anticipar que un dels fitxatges més esperats de l'estiu es veuria frustrat a l'últim instant, just quan tot semblava preparat per tancar l'operació. La negativa de Nico Williams ens ha deixat a tots sorpresos, ja que dies enrere es vaticinava pràcticament cert que el petit dels germans Williams aniria a vestir de blaugrana.

La història d'aquesta operació va començar fa setmanes amb molts dubtes. A l'inici de l'estiu futbolístic, l'entorn del Barça no contemplava l'arribada de la jove estrella de l'Athletic Club, recordant la seva negativa l'estiu passat. Tanmateix, el futbolista va sorprendre en mostrar el seu interès per vestir de blaugrana i comunicar als responsables del club basc el seu desig de canviar d'aires. El Barça es va posar mans a l'obra per activar la seva clàusula de rescissió, convençut que aquesta vegada tot acabaria bé.

Els rumors sobre un acord imminent es van intensificar durant l'última setmana. Fonts properes asseguraven que fins i tot s'havien mantingut reunions per ultimar detalls contractuals i es donava per fet que el traspàs era qüestió d'hores. Però la situació va donar un gir dràstic quan van sorgir nous dubtes a l'entorn del jugador. La incertesa per la possible manca de minuts en un atac ple de competència i la inquietud per la inscripció a LaLiga van fer que Nico Williams repensés la seva decisió.

| @athleticlub

Divendres, l'Athletic Club va anunciar de manera oficial la renovació del davanter fins al 2035 i una millora significativa en el seu contracte, que inclou una clàusula de rescissió molt més elevada. La notícia no només va sorprendre els aficionats culers, sinó que també va provocar una allau de reaccions al món del futbol espanyol.

Tomás Roncero desferma el show a 'El Chiringuito' després de l'anunci de la renovació

La nit de divendres, el plató de El Chiringuito va ser l'escenari d'un dels moments televisius més comentats del dia. Tomás Roncero, conegut per la seva passió i el seu estil irreverent, així com pel seu antibarcelonisme, va decidir celebrar la notícia a la seva manera. Durant el debat, en què van participar José Álvarez, Jota Jordi i Carme Barceló, Roncero es va treure la jaqueta en directe per revelar la nova samarreta de l'Athletic Club, amb el dorsal de Nico Williams a l'esquena.

Però no es va conformar només amb la sorpresa visual. Roncero va acompanyar el gest amb un càntic: “Athletic Win”, lema utilitzat pel mateix club basc per anunciar que havia aconseguit retenir la seva estrella. Les cares dels tertulians blaugrana van ser un reflex de l'astorament i la resignació que es viu ara mateix entre el barcelonisme. L'escena es va viralitzar a les xarxes socials en qüestió de minuts, alimentant el debat sobre el futur del mercat de fitxatges i el paper dels mitjans en aquestes operacions.

El desenllaç d'aquest culebró marca un abans i un després tant per al Barça com per a l'Athletic Club. Per als blaugrana, la no arribada de Nico Williams suposa un cop dur en els seus plans per reforçar l'atac i rejovenir la plantilla. El club haurà d'explorar ara noves opcions i repensar la seva estratègia de mercat per no quedar-se enrere en la pugna pels grans talents nacionals.