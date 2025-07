Equipàs que vol muntar l'Oviedo: Ara, un futbolista amb un Mundial

per Iker Silvosa

El retorn a l’elit del futbol espanyol sempre exigeix alguna cosa més que il·lusió. Cal ambició, planificació i, sobretot, moviments intel·ligents al mercat de fitxatges. El Real Oviedo, acabat d’ascendir i amb el suport del Grupo Pachuca, deixa clar que no pensa ser un simple espectador en el seu retorn a Primera Divisió. El club asturià busca protagonisme i reforços de jerarquia per competir amb garanties a LaLiga 2025/26.

El nom de Nicolás Tagliafico ha començat a ressonar a les oficines del Tartiere, tal com apunta La Nueva España. Lateral esquerre, internacional argentí i campió del món el 2022, Tagliafico ha finalitzat contracte amb l’Olympique de Lyon i s’ha convertit en un dels futbolistes més cotitzats de la finestra estival. La seva situació d’agent lliure desperta l’interès de diversos clubs, però la notícia que sacseja el futbol espanyol és que el Real Oviedo s’ha sumat a la cursa pel seu fitxatge.

El defensor argentí, amb experiència a Banfield, Independiente, Ajax i Lyon, busca un nou destí a Europa i estudia totes les opcions abans de prendre una decisió definitiva. El Sevilla també ha posat els ulls en ell, i des d’Anglaterra clubs com Everton i West Ham pregunten per la seva situació. Però la irrupció de l’Oviedo és, sens dubte, una declaració d’intencions d’un equip que vol fer història després del seu llarg retorn a Primera.

El perfil de Tagliafico i la importància del seu fitxatge per a l’Oviedo

A punt de fer 33 anys, Tagliafico suma gairebé 500 partits professionals i ha estat clau en els millors anys recents de la selecció argentina. Campió de la Copa del Món i doble campió d’Amèrica, la seva trajectòria al futbol europeu s’ha caracteritzat per la seva regularitat i la seva fiabilitat defensiva. El lateral també compta amb passaport italià, cosa que li permet no ocupar plaça d’extracomunitari, un avantatge en el context de LaLiga.

La darrera temporada, l’argentí va disputar 33 partits entre Ligue 1 i Champions League amb el Lyon, mantenint-se com un dels laterals més fiables del campionat francès. La seva arribada a l’Oviedo, si es concreta, elevaria de manera immediata el nivell competitiu de la plantilla que dirigeix Veljko Paunovic, i cobriria una posició clau en la qual, per ara, continuen Rahim i Carlos Pomares, tot i que tots dos podrien iniciar la pretemporada sense garanties de continuïtat.

Les dificultats de l’operació i la competència amb clubs de pes

El fitxatge de Tagliafico pel Real Oviedo no està ni molt menys tancat. L’operació és complexa pel salari elevat que sol·licita el futbolista, molt per sobre dels límits salarials habituals al club asturià. Tanmateix, la presència del Grupo Pachuca aporta múscul financer i ambició, dos factors que poden permetre negociar condicions competitives si el jugador prioritza un nou repte a Espanya per damunt de les propostes econòmiques més altes.

Sevilla, Everton i West Ham també negocien i poden oferir projectes esportius i econòmics potents. En el cas del Sevilla, la possible sortida d’Adrià Pedrosa podria accelerar els moviments, tot i que el club de Nervión tampoc descarta altres alternatives. Per a Tagliafico, el pròxim pas serà clau, i el defensa argentí no vol precipitar-se abans de prendre la decisió sobre el seu futur.

El projecte de l’Oviedo i altres noms damunt la taula

L’aposta del Real Oviedo al mercat no es limita al lateral esquerre. El club blau també segueix de prop Kevin Lomónaco, central argentí que ha estat a l’òrbita del Betis i el Sevilla. Les negociacions no són senzilles, però la direcció esportiva carbayona explora opcions de mercat amb l’objectiu de dotar l’equip d’experiència i qualitat. Per ara ja s’han fet oficials els fitxatges de Salomón Rondón, de Brandon Domingues i d’Ilias Chayra (opció de compra executada després de la cessió de l’any passat)