Florentino posa aquests límits al fitxatge de Rodrigo Hernández: Guardiola hi reflexiona

En l'entorn d'un dels clubs més poderosos del futbol europeu, les decisions estratègiques no es prenen a la lleugera. Les prioritats estan clares, els moviments són calculats i els límits, encara que alts, existeixen. En plena planificació d'una temporada que promet marcar un abans i un després al Real Madrid, un nom propi genera ara més debat que cap altre: Rodrigo Hernández. I al seu voltant, dues figures clau prenen posicions.

El centre del camp, l'assignatura pendent

Tot i que el Real Madrid ha protagonitzat un estiu actiu amb fitxatges com Huijsen, Álvaro Carreras i la jove promesa Mastantuono —operacions que, en conjunt, superen els 170 milions d'euros—, la sensació a l'entorn blanc és que la medul·lar segueix incompleta. Amb la marxa de Toni Kroos, el conjunt dirigit per Xabi Alonso cerca amb urgència un pivot que pugui mantenir la jerarquia i el control al centre del camp.

I en aquesta recerca, hi ha un perfil que destaca per sobre de la resta: Rodri Hernández. No és una opció entre moltes, sinó l'única, tal com apunten alguns periodistes com Antón Meana (El Larguero). Així ho traslladen des de la direcció esportiva, que ha descartat fitxar un altre ‘5’ si no és l'actual migcampista del Manchester City. Per al nou tècnic blanc, Rodri és una peça estructural per al seu model de joc, però l'operació no és ni senzilla ni econòmica.

Un topall clar i una negociació congelada

L'interès per Rodri no és nou. El nom de l'internacional espanyol fa temps que sona als passadissos del Santiago Bernabéu, encara que fins ara s'ha mantingut com una operació inabastable. El club britànic no està disposat a negociar fàcilment la sortida d'un dels seus pilars, i el seu contracte actual no inclou clàusula de rescissió. A això s'afegeix un factor delicat: Rodri acaba de superar una lesió important que el va mantenir lluny dels terrenys de joc durant diversos mesos.

Tanmateix, la situació ha canviat lleugerament les darreres setmanes. Segons ha informat Antón Meana al programa El Larguero, Florentino Pérez hauria fixat un límit econòmic concret per abordar el fitxatge: 100 milions d'euros. Una xifra elevada però que, en el context actual del mercat i tenint en compte la trajectòria de Rodri, podria quedar curta davant la taxació del City.

Aquest topall marca la línia vermella del club. Si el traspàs no es pot concretar dins d'aquest marge, el Real Madrid renunciarà a l'operació aquest estiu i esperarà al 2026 per fer un nou intent, amb més marge pressupostari o davant un possible canvi d'escenari contractual al club anglès.

Guardiola pren nota: decisió esportiva o pols econòmic?

Des de Manchester, Pep Guardiola també està seguint el desenvolupament d'aquesta situació. Rodri no només és clau en el seu esquema de joc; és, probablement, el jugador més important del seu engranatge tàctic. Amb ell al camp, el City ha estat campió d'Europa, de la Premier i ha imposat un estil reconeixible. Sense ell, com s'ha demostrat durant la seva lesió, l'equip ha patit en equilibri i presència.

Guardiola sap que Rodri és més que un pivot defensiu: és un líder silenciós, un metrònom que marca els temps del partit. Tot i que el tècnic català no ha fet declaracions oficials al respecte, en el si del club anglès s'interpreta que la seva postura és clara: no es ven. Almenys, no en aquest moment i no per aquesta quantitat. A més, el mateix Rodri no ha manifestat públicament el seu desig de canviar d'aires, cosa que reforça la posició de resistència del City.