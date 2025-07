Xabi Alonso dona l’OK: Florentino Pérez vol un fitxatge TOP per al Reial Madrid

per Joan Grimal

El Real Madrid no està sent discret en aquest mercat de fitxatges. Amb la temporada 2025-26 a tocar, el club ja ha incorporat quatre noms de pes: Alexander-Arnold, Mastantuono, Huijsen i Álvaro Carreras. Però a la planta noble de Chamartín saben que encara falta una peça fonamental: un migcampista de jerarquia internacional que sigui capaç de liderar el joc blanc després de la sortida de Toni Kroos.

El buit que va deixar l'alemany no és fàcil d'omplir. Tot i el talent emergent de Camavinga, Tchouaméni i Valverde, el club vol un futbolista consolidat, amb experiència, personalitat i capacitat de comandament. I segons fonts properes a l'entitat, hi ha un nom subratllat en vermell des de fa mesos.

Un desig que persisteix tot i les dificultats

El jugador en qüestió es troba en plena maduresa esportiva, té contracte amb el seu club actual fins al 2027 i és considerat intocable pel seu entrenador, que el considera peça clau dins del sistema. De fet, en diverses rodes de premsa recents, el tècnic no ha amagat la seva frustració quan el jugador ha estat absent per lesió.

Tot i això, el Real Madrid no llença la tovallola. La direcció esportiva blanca creu que aquest és l'estiu decisiu si volen intentar fitxar-lo. El raonament és clar: si el seu club actual vol obtenir una xifra important pel seu traspàs, aquesta és l'última oportunitat raonable abans que el seu valor caigui per la proximitat al final del contracte.

Els comptes quadren si surt Rodrygo

Un dels grans obstacles, com no, és el cost econòmic de l'operació. Es calcula que el fitxatge podria rondar els 100 milions d'euros, una xifra que només el Real Madrid o un grapat de clubs europeus poden assumir. Tanmateix, hi ha un pla.

La possible venda de Rodrygo Goes —per qui es manegen ofertes d'entre 80 i 90 milions d'euros— obriria la porta al moviment. La Premier League, i especialment clubs com l'Arsenal i el Liverpool, han mostrat interès en l'extrem brasiler, cosa que podria accelerar les coses si finalment decideix sortir.

El perfil perfecte per a Xabi Alonso

Amb l'arribada de Xabi Alonso a la banqueta, el Real Madrid vol reforçar encara més la seva identitat tàctica. El nou entrenador vol un equip dominador, amb pressió alta, possessió intel·ligent i control del ritme. I per això, necessita un migcentre que no només recuperi pilotes, sinó que sàpiga organitzar-les, distribuir amb criteri i liderar en silenci.

El jugador que encaixa en aquesta descripció no només ha brillat a la seva lliga domèstica, sinó que ha estat fonamental en competicions europees i tornejos internacionals. Es tracta d'un migcampista de físic poderós, lectura tàctica privilegiada i un caràcter guanyador. A més, ja sap què és aixecar la Champions League.

Guardiola no en vol sentir a parlar

Des de l'altra banda, el moviment es veu amb preocupació. El seu tècnic actual, que el considera “irremplaçable”, ja ha deixat clar que no el vol perdre sota cap concepte. La seva possible sortida generaria un buit difícil de cobrir en una plantilla que ha basat bona part del seu èxit en el seu equilibri.

Tot i això, les negociacions segueixen avançant en silenci. El Real Madrid manté l'esperança, conscient que aquest fitxatge seria la cirereta a un estiu espectacular. El futbolista que Florentino Pérez somia vestir de blanc, i que podria convertir-se en el fitxatge bomba de l'estiu, és Rodrigo Hernández.