El Dépor vol endur-se un jugador important de l'Albacete: Fitxatge en marxa

El Deportivo de la Corunya no vol quedar-se enrere al mercat. Amb la vista posada en una temporada en què l'objectiu és pujar esglaons i acostar-se als llocs de privilegi, el club gallec treballa per reforçar la seva plantilla. Un dels noms que més força ha agafat en les últimes hores és el del capità de l'Albacete Balompié.

Les oficines de Riazor estan en plena ebullició. Segons informa Torre de Marathón, el club corunyès ha intensificat les negociacions amb l'objectiu de tancar com més aviat millor una operació que podria convertir-se en un dels moviments estrella de l'estiu a Segona Divisió.

El factor determinant: el desig del jugador

Segons fonts properes a la negociació, el jugador ja hauria manifestat el seu desig de vestir la samarreta del Dépor aquesta mateixa temporada. Una decisió que sol ser decisiva en aquest tipus d'operacions, sobretot quan el contracte del jugador està a punt de vèncer.

En aquest cas, el migcampista en qüestió entra en el seu darrer any de contracte amb l'Albacete, cosa que obliga el club manxec a replantejar-se la seva postura. Si no accepta negociar ara, corre el risc de perdre'l gratis el juny de 2026, la qual cosa seria un cop dur tant esportiu com financer.

Fernando Soriano, peça clau en l'operació

El director esportiu del Deportivo, Fernando Soriano, fa temps que segueix de prop el migcampista. És un perfil que encaixa perfectament amb el que el club està buscant: experiència a la categoria, lideratge al vestidor, polivalència tàctica i compromís. Soriano veu en ell un reforç de nivell que pot marcar diferències.

Després d'aconseguir la permanència la temporada passada, el Deportivo vol fer un pas més enllà. L'objectiu ja no és només mantenir la categoria, sinó construir un bloc que aspiri a lluitar per l'ascens. En aquest context, afegir un capità contrastat seria una declaració d'intencions molt clara.

L'Albacete, entre la pressió i el dubte

Mentrestant, a Albacete s'enfronten a un dilema incòmode. Perdre el seu capità, un dels jugadors més identificats amb el projecte manxec, seria un cop dur. Però mantenir-lo a la força sense ampliar contracte implicaria acceptar que, d'aquí a uns mesos, podria marxar sense deixar ni un euro a la caixa.

El calendari tampoc ajuda: amb la pretemporada en marxa i la competició a tocar, els moviments s'han de resoldre aviat. Allargar aquesta situació podria afectar el rendiment del jugador i del vestidor.

Un fitxatge que està a punt de tancar-se

Des de la Corunya, tot apunta que l'acord està cada cop més a prop. El desig del futbolista de jugar a Riazor,la situació contractual favorable i l'interès ferm del Deportivo fan pensar que el desenllaç podria produir-se en qüestió de dies.

Per al Dépor, seria un cop d'efecte important i un missatge clar a la resta de clubs de la categoria: van de debò. A falta de confirmació oficial, als passadissos de l'estadi ja es comença a parlar de la seva arribada com una cosa imminent.

I el nom que ho resumeix tot… és Riki

Sí, el protagonista d'aquesta operació és Riki, l'actual capità de l'Albacete Balompié. El seu possible fitxatge pel Deportivo de la Corunya marcaria un abans i un després al mercat de Segona Divisió. L'afició gallega, per la seva banda, ja somia a veure'l liderar el centre del camp a Riazor.