Frenkie de Jong preocupa Laporta, Deco i els aficionats del Barça

La figura de Frenkie de Jong torna a estar al centre del debat al FC Barcelona. El talentós migcampista neerlandès, que ha estat un pilar fonamental per a l'equip de Hansi Flick, segueix sense renovar el seu contracte, i això ha encès totes les alarmes a la cúpula directiva encapçalada per Joan Laporta i Deco.

Frenkie té contracte fins al 2026, cosa que vol dir que si no s'assoleix aviat un acord per ampliar la seva vinculació, podria marxar el proper estiu a cost zero. La possibilitat de perdre un jugador del seu nivell sense rebre cap compensació resulta especialment dolorosa per a un club que encara arrossega problemes econòmics.

El desig de quedar-se, però amb condicions

Tot i els rumors i les ofertes que no han deixat d'arribar des d'altres grans clubs d'Europa, Frenkie de Jong i el seu entorn sempre han manifestat la seva intenció de quedar-se a Barcelona. Se senten feliços a la ciutat, integrats en el dia a dia i compromesos amb el projecte esportiu.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

A l'exjugador de l'Ajax i del Willem II se li han presentat diverses propostes, totes elles insuficients des del seu punt de vista. L'escull principal segueix sent l'aspecte econòmic: Frenkie no està disposat a acceptar una rebaixa salarial, i el club no pot assumir segons quines xifres sense desajustar el fair play financer.

Laporta i Deco intenten calmar els ànims

Des dels despatxos, Laporta ha intentat enviar un missatge de tranquil·litat a Flick i a l'entorn culer. El mateix ha fet Deco, assegurant que tot es resoldrà al seu moment. Però la realitat és que l'ambient comença a tensar-se: s'esperava una solució abans que acabés juliol, i el temps s'esgota.

| @FCBarcelona_es, psg

Frenkie de Jong, per la seva banda, manté la calma. La seva prioritat és rendir al màxim nivell al terreny de joc i centrar-se en la pretemporada. Però al vestidor ja circulen tota mena de teories. Alguns creuen que el jugador està forçant la situació per aconseguir un augment salarial o una prima de fidelitat.

Flick exigeix una renovació immediata

El tècnic alemany ho té clar: Frenkie de Jong és innegociable. Per a Hansi Flick, el neerlandès és una peça clau en el seu sistema de joc, algú que pot construir des del darrere, trencar línies i mantenir l'equilibri defensiu sense necessitat d'un pivot clàssic.

Flick ha estat rotund en les seves peticions: si hi ha un fitxatge prioritari aquest estiu, és renovar Frenkie. Qualsevol altra incorporació passa a un segon pla si no es garanteix la continuïtat del ‘21’. L'alemany sap que sense ell, el projecte perd estabilitat i lideratge al camp.

Les comparacions amb Messi augmenten la pressió

El cas de Frenkie de Jong recorda cada cop més al de Leo Messi el 2021: un jugador fonamental que volia seguir, però la seva situació contractual es va complicar fins al punt que el club no el va poder inscriure. I tothom sap com va acabar aquella història.

La por que es repeteixi el drama creix entre els socis. Ningú no escapa que, si Frenkie se'n va lliure, seria un cop devastador tant en l'àmbit esportiu com en l'institucional.

El temps juga en contra del Barça

Cada dia que passa sense una signatura és un dia més d'incertesa. I als passadissos del Camp Nou comença a instal·lar-se una sensació incòmoda: la que Frenkie de Jong podria estar preparant la seva sortida silenciosa. Tot i que les parts insisteixen que hi ha bona sintonia, els fets demostren el contrari.

La pilota és a la teulada del club. Frenkie ha estat clar: vol quedar-se, però no a qualsevol preu Ara és el Barça qui ha de decidir si pot o no permetre's el luxe de perdre, una altra vegada, un dels seus grans referents.