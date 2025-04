Ferran Torres, com Ansu Fati, motiu pel qual es va enfadar amb Flick en el Barça-Celta

La tensió al vestidor del FC Barcelona va assolir nivells preocupants després de l'agonitzant victòria per 4-3 davant l'RC Celta de Vigo a Montjuïc. Més enllà de l'eufòria per la remuntada, el partit va deixar al descobert un malestar creixent entre diversos jugadors que es van sentir menyspreats per les decisions de Hansi Flick.​

Ansu Fati, que va escalfar durant tota la segona part sense arribar a disputar ni un sol minut, va esclatar de ràbia en tornar a la banqueta, llançant el pitrall i donant una puntada a una nevera en senyal de protesta. Per la seva banda, Héctor Fort, jugador del planter que esperava tenir minuts, es va negar a saludar el tècnic després del xiulet final, evidenciant el seu descontentament per la manca d'oportunitats.​

Queixes de Ferran Torres

No obstant això, el cas més cridaner va ser el de Ferran Torres. El davanter valencià, autor del primer gol de l'encontre i un dels més actius en atac, va ser substituït al minut 59, decisió que no va entendre i que va provocar una reacció airada. Torres va mostrar el seu enuig en xutar una pilota amb força i apartar de manera brusca el segon entrenador, Marcus Sorg, quan aquest va intentar calmar-lo. ​

| FCB

Aquesta actitud de Ferran, encara que comprensible des de la perspectiva d'un jugador que se sent en forma i determinant, resulta preocupant en un moment crucial de la temporada. Amb la lesió de Robert Lewandowski, que podria estar fora dels terrenys de joc durant tres setmanes, s'esperava que Torres assumís un rol més protagonista. ​

No obstant això, la seva reacció desafiant cap al cos tècnic podria tenir conseqüències negatives, tant en la seva relació amb Flick com en la seva posició dins de l'equip. L'entrenador alemany ha demostrat tenir una idea clara del seu onze titular i no sembla disposat a tolerar actituds que puguin desestabilitzar el vestidor.​

Flick té molta feina per davant

La gestió de Flick en aquest tram final de la temporada serà clau per mantenir l'harmonia en el grup i assegurar que tots els jugadors estiguin compromesos amb els objectius del club. La professionalitat i el respecte cap a les decisions del cos tècnic han de prevaler, especialment quan l'equip està en plena lluita pel triplet.​

| FootyRenders

Ferran Torres té davant seu una oportunitat única per consolidar-se com una peça clau en l'atac del Barça. Per a això, haurà de canalitzar la seva frustració de manera constructiva i demostrar al camp que mereix la confiança de l'entrenador. Només així podrà contribuir a l'èxit de l'equip i evitar que la seva actitud es converteixi en un obstacle en la seva carrera. Són molts els que consideren que Ferran Torres, autonombrat com a 'Tiburó', hauria de marxar del Barça.