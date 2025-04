Males notícies amb Robert Lewandowski després de la seva lesió: Temps estimat de baixa

El Barça està arribant cansat al tram final de temporada. El calendari cada cop més ampli té part de la culpa. L'equip entrenat per Hansi Flick va saber sobreposar-se als entrebancs per culminar una remuntada i emportar-se els 3 punts davant el Celta de Vigo.

Malgrat tot, el club català ha rebut un cop dur en la seva lluita pels títols aquesta temporada. Durant l'emocionant partit contra el RC Celta de Vigo, que va acabar amb una victòria blaugrana per 4-3, Robert Lewandowski va haver d'abandonar el camp al minut 77 a causa de molèsties a la part posterior de la cuixa esquerra. Les primeres avaluacions mèdiques suggereixen una possible ruptura al bíceps femoral, el que podria deixar el davanter fora de competició durant almenys tres setmanes.

Què li va passar a Lewandowski?

En una jugada sense contacte aparent, Lewandowski es va aturar sobtadament i va sol·licitar el canvi, mostrant signes evidents de dolor. En sortir del terreny de joc, se'l va poder escoltar dient "m'he trencat", cosa que va augmentar la preocupació sobre la gravetat de la seva lesió.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Quant de temps estarà de baixa?

Encara que el club encara no ha emès un comunicat oficial, s'estima que el temps de recuperació per a una lesió d'aquest tipus és d'entre dues i tres setmanes. Això significa que Lewandowski es perdria partits crucials, incloent-hi la final de la Copa del Rei contra el Real Madrid el 26 d'abril i, possiblement, les semifinals de la Lliga de Campions contra l'Inter de Milà, programades per al 30 d'abril i el 6 de maig.

Com afecta això al Barça?

L'absència de Lewandowski representa un desafiament significatiu per a l'entrenador Hansi Flick, especialment en una etapa tan crítica de la temporada. Amb 25 gols a LaLiga, el davanter polonès és una peça clau en l'esquema ofensiu de l'equip. En el seu lloc, s'espera que Ferran Torres assumeixi el rol de davanter centre en els pròxims partits. Un Ferran Torres que, d'altra banda, es va enfadar en ser substituït.

Una actitud que no ajuda. Altres aposten per jugar amb Gavi com a fals 9 o fins i tot per donar una oportunitat a Pau Víctor, que ha demostrat molta més professionalitat en aquest sentit.

| YouTube

La lesió de Lewandowski arriba en un moment en què el Barcelona es troba a la recta final de la temporada, lluitant pel títol de LaLiga, la Copa del Rei i la Lliga de Campions. La seva recuperació serà crucial per a les aspiracions de l'equip en aquestes competicions.

S'espera que el club proporcioni una actualització oficial sobre l'estat de Lewandowski en les pròximes hores, un cop es completin les proves mèdiques pertinents.