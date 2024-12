Se'n va, Hansi Flick dóna l'OK i només falta que Ferran Torres accepti el destí

La situació de Ferran Torres genera molta controvèrsia a la direcció esportiva del FC Barcelona, per una banda hi ha gent que és partidària de la seva sortida mentre que una altra no veu clara la seva marxa davant la manca d'efectius en atac i de recanvis de garanties. Encara que no sigui un jugador del gust de tots, al club creuen que si a Lewandowski li passa alguna cosa o pateix alguna lesió, el millor recanvi és Ferran Torres. Però ha emergit un club de La Lliga que està disposat a fer una oferta pel valencià aquest mateix mes de gener, aquest club és el Vila-real.

Després de la lesió de gravetat d'Illias, el club alacantí busca un nou jugador en atac que compleixi el que demana Marcelino i amb aquesta ambició per ficar-se entre els 4 primers i jugar Champions.

Ferran Torres no té protagonisme al Barça de Flick

Flick té clar el seu onze ideal i Ferran Torres no entra en els seus plans de moment, és un jugador que està utilitzant per jugar els minuts finals i encara que aquesta temporada ha estat lesionat durant un mes, encara ha disputat 13 partits en què n'ha marcat 3 gols i donat 2 assistències.

Ferran sempre ha declarat que està content al Barça i que no es planteja una sortida ja que vol triomfar al club i encara que té contracte fins al 2027, al club molts són partidaris de buscar-li una sortida i recuperar una petita part de la inversió que es va fer per ell el gener del 2021 de 55 milions d'euros. I el Vila-real ha aparegut les últimes hores com a opció per a un possible fitxatge al mes de gener, en una operació en què totes les parts haurien de sortir beneficiades.

Una operació a tres que es podria tancar al gener

L'objectiu d'aquesta operació és aconseguir tancar una operació que ha de satisfer a totes les parts. D'una banda, el FC Barcelona que encara que perdi un efectiu en atac, es deslliuraria d'un gran sou com el que té l'extrem valencià, cosa que serviria per a la inscripció de Dani Olmo que el club l'ha de tornar a inscriure. Per la seva banda, el Vila-real guanyaria un extrem que podria aportar moltes coses a l'extrem dret després de la baixa de gravetat d'Ilias.

I finalment, el jugador que encara que baixaria de nivell quant a club, segurament passaria a tenir un rol molt més protagonista que el que té actualment al FC Barcelona. De tota manera, és una operació que s'hauria de tractar properament i veure que hi ha disponibilitat entre totes les parts a què es tanqui l'operació.

Ferran té contracte fins al 2027 i una clàusula de 1.000 milions d'euros.