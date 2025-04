El curiós tuit de Josep Pedrerol que desconcerta els culers després del Barça-Celta

Josep Pedrerol és una de les figures mediàtiques més conegudes i controvertides del panorama esportiu espanyol. Conegut presentador de "El Chiringuito de Jugones", Pedrerol porta anys generant dubtes sobre els seus veritables colors futbolístics. Encara que públicament s'ha declarat en diverses ocasions simpatitzant del FC Barcelona, són molts els seguidors culers que no acaben de creure-s'ho a causa del seu estil crític i polèmic cap al club català.

Després de l'èpica victòria del Barça per 4-3 davant el RC Celta de Vigo, aconseguida gràcies a una dramàtica remuntada en l'últim instant, Pedrerol va tornar a situar-se en l'ull de l'huracà de Twitter amb un missatge força peculiar: "Us vaig dir que hi hauria REMUNTADA".

Aquest breu comentari, acompanyat d'una fotografia emotiva de Raphinha celebrant efusivament amb el cos tècnic, va generar una gran quantitat de reaccions trobades entre l'afició blaugrana.

Desconcert general

El missatge va resultar desconcertant per a molts culers, que ràpidament van manifestar la seva sorpresa a les xarxes socials. Alguns aficionats van interpretar el tweet com una mostra autèntica de suport al club català, mentre que altres, més escèptics, van considerar que Pedrerol només pretenia generar polèmica o alimentar la conversa sobre la seva ambigua simpatia cap al Barça.

I és que la trajectòria mediàtica de Josep Pedrerol està marcada per constants contradiccions. En nombroses ocasions, el seu estil crític, polèmic i sensacionalista ha provocat enfado entre els seguidors del club blaugrana, que han arribat a acusar-lo de tenir una agenda oculta en contra del Barcelona. D'altra banda, Pedrerol ha assegurat repetidament que la seva intenció no és altra que realitzar periodisme honest i apassionat, encara que no sempre hagi estat interpretat així per l'audiència.

En aquesta ocasió, el seu missatge va arribar en un moment especialment sensible, just després d'un encontre en què la polèmica arbitral i la tensió al camp van ser protagonistes. El comentari "profètic" de Pedrerol, destacant que ja havia anticipat la remuntada culer, va ser rebut amb ironia per alguns seguidors blaugranes, que ho van veure com un intent del periodista per guanyar simpaties en un moment clau.

L'ambigüitat del tweet va deixar espai per a la interpretació: mentre uns van creure que el presentador estava reivindicant amb orgull el seu suposat barcelonisme, altres van suggerir que es tractava d'un altre dels seus habituals moviments per avivar debats i mantenir alta l'expectació mediàtica al voltant de la seva figura i programa.

El cert és que, independentment de les intencions reals del periodista, la seva publicació ha aconseguit exactament el que probablement pretenia: generar atenció i dividir opinions. El desconcert creat per aquest breu però significatiu missatge manté viu el misteri sobre quin és realment l'equip al qual Josep Pedrerol dona suport de cor.

Mentrestant, l'afició culer seguirà debatent i especulant sobre les veritables simpaties del popular presentador, que sembla gaudir plenament del paper de provocador i de mantenir en suspens l'audiència futbolística espanyola.