Parella sorpresa: Héctor Fort i una jugadora del Barça

El vestuari del FC Barcelona no deixa de sorprendre els aficionats. En els últims mesos, s'han desvelat diverses relacions sentimentals entre alguns dels seus futbolistes, alhora que es consoliden històries d'amor d'altres jugadors que ja passegen amb els seus fills per la gespa quan celebren títols. No obstant això, la revelació més recent és la d'una possible parella que, fins ara, hauria passat bastant desapercebuda. Es tracta del defensa Héctor Fort, de 18 anys, i una de les promeses del Barça femení B, María Llorella, també de 18 anys. Encara que cap dels dos ha confirmat la notícia, diversos indicis i rumors apunten que podrien estar iniciant un romanç.

El FC Barcelona viu un moment de renovació en ambdues seccions, tant en el masculí com en el femení. D'una banda, la irrupció de talents com Lamine Yamal o Fermín López ha cridat l'atenció dels seguidors, que veuen com futbolistes molt joves, alguns ni tan sols amb la majoria d'edat, s'assenten en el primer equip. D'altra banda, la branca femenina del club continua creixent, i el Barça B és també un planter de futures estrelles.

En aquest ambient juvenil, és relativament natural que sorgeixin històries d'amor entre canterans i canteranes que comparteixen instal·lacions esportives. No és la primera vegada que passa: a les xarxes socials es va especular durant un temps sobre Gavi i Ana Pelayo, o fins i tot es va parlar de la relació de Fermín López amb Berta Gallardo. I ambdues han acabat confirmant-se. La notícia que ara ha cobrat força és la de Héctor Fort i María Llorella, que, segons diversos aficionats, s'haurien vist junts en diferents ocasions.

Qui són els protagonistes

Héctor Fort García va néixer el 2 d'agost de 2006, per la qual cosa va complir la majoria d'edat el passat estiu. És un defensa que milita en les categories inferiors del Barça i, gràcies al seu carisma i aparença, s'ha convertit en un dels nous “crush” de molts seguidors culers. Conegut per la seva passió pel ball al vestuari —acreditada per alguns vídeos— i per les fotografies que comparteix a les xarxes mostrant un estil desenfadat, Héctor gaudeix de molta popularitat.

| F.C. Barcelona

María Llorella Barrera, per la seva banda, es perfila com una gran promesa del futbol femení. Amb tan sols 18 anys a l'inici de la temporada 2024/2025, defensa la samarreta del FC Barcelona B en la posició de defensa. Ha passat per equips com l'Espanyol i les categories inferiors del Barça i ha representat la selecció catalana sub-17. Malgrat la seva joventut, els qui l'han vista jugar destaquen el seu potencial i asseguren que podria tenir un lloc en el primer equip en el futur.

L'esclat dels rumors

Els rumors sobre una relació entre ambdós joves futbolistes van sorgir a TikTok, quan un compte anònim va filtrar un vídeo en què s'observa —amb poca nitidesa— com Héctor Fort porta en cotxe a María Llorella. Encara que les imatges no són definitives, molts seguidors sostenen que ambdós apareixen junts i que, a jutjar per la proximitat, no es tractaria d'una simple amistat.

L'espurna que va alimentar encara més les especulacions han estat diferents moments capturats aquest estiu. El primer, suposadament, va ocórrer en un festival, on, segons diversos testimonis, Héctor Fort va ser vist donant un petó a una noia. Algunes persones afirmen que la jove podria ser María Llorella. El segon, un vídeo on Héctor apareix en una terrassa amb els seus pares i abraça de manera afectuosa una noia que, novament, molts identifiquen com la promesa del Barça femení B. I, finalment, la mencionada gravació al cotxe, que va reforçar la teoria que mantenen alguna cosa més que una amistat.

Hi ha, a més, un fet curiós que podria unir la parella: ambdós llueixen el dorsal número 32 en les seves respectives equipacions. També s'ha parlat d'un comentari de João Félix, que va compartir vestuari amb Héctor Fort durant uns mesos. Davant la pregunta de Lamine Yamal sobre qui havia pres una foto, João Félix va bromejar: “La nòvia. Héctor té nòvia!”. Encara que no va esmentar cap nom, aquesta frase ha estat suficient perquè els fans del Barça uneixin caps i reforcin la idea que aquesta noia podria ser María Llorella.