Fabrizio Romano ho confirma, l’Atlètic ja té nou central: Demanen 40 ‘quilos’

La planificació estiuenca de l'Atlètic de Madrid viu un dels seus moments més clau. Després de diversos moviments en diferents posicions, totes les mirades se centren ara en el centre de la defensa. La temporada 2025/26 exigeix reforçar la rereguarda amb almenys un central de garanties, i tot apunta que aquest fitxatge podria tancar-se molt aviat. Tanmateix, el mercat s'ha complicat en les últimes hores amb la irrupció inesperada d'un vell conegut.

Renato Veiga, l'escollit des de fa setmanes

Durant els últims dies, el nom de Renato Veiga ha estat a la primera línia de l'agenda rojiblanca; un moviment que va confirmar Fabrizio Romano. El central portuguès, de 21 anys, és propietat del Chelsea i ve d'una cessió a la Juventus, on va deixar bones sensacions. La seva polivalència —pot actuar també com a pivot defensiu o lateral esquerre— és un dels grans motius pels quals l'Atlètic ha apostat fort per ell.

L'operació s'ha estat negociant de manera fluida gràcies a la bona relació entre Chelsea i Atlètic, que en el passat han tancat operacions com les de Joao Félix i Gallagher. Els anglesos, amb excés de jugadors, necessiten alleugerir plantilla, i veuen en Veiga una oportunitat per ingressar una xifra propera als 40 milions d'euros.

A més, el club londinenc estaria disposat a facilitar el pagament a terminis, quelcom clau per a un Atlètic que no travessa el seu millor moment econòmic. Segons ha informat Fabrizio Romano, l'acord està ben encaminat, encara que no tancat. De fet, a l'elenc del Metropolitano li agradaria reduir l'import.

David Hancko torna a escena i ho canvia tot

La situació ha fet un gir inesperat amb l'aparició de David Hancko. El central eslovac, que ja va interessar a l'Atlètic l'estiu passat, ha estat ofert novament en les últimes hores. Aquesta vegada, les condicions econòmiques són més atractives: el seu preu ronda els 25 milions d'euros i el seu fitxatge seria més immediat.

Hancko és un perfil més clàssic, amb potència física, joc aeri dominant i experiència a l'Eredivisie i la selecció d'Eslovàquia. Encara que la seva polivalència no és tan marcada com la de Veiga, sí que podria encaixar bé en el sistema defensiu de Simeone.

La clau ara està en la decisió tècnica. Des de l'entorn rojiblanc es deixa entreveure la possibilitat que el Cholo aposti per una defensa de cinc homes, cosa que obriria la porta a l'arribada de tots dos jugadors. Però aquesta opció no està confirmada, i el més probable, si no hi ha sortides imprevistes, és que només un dels dos acabi signant.

Actualment, l'Atlètic compta amb José María Giménez, Robin Le Normand i Clément Lenglet com a centrals purs. La necessitat d'un quart central és evident, i més encara si es té en compte la tendència de Simeone a reforçar l'eix de la defensa en campanyes amb alta càrrega de partits.