Ara o mai: Fa anys que Simeone el vol, l’Atlètic de Madrid mou fitxa

L'Atlètic de Madrid ha començat la pretemporada amb la urgència de reconstruir la seva defensa. Les baixes acumulades d'Azpilicueta, Reinildo i Witsel han deixat Simeone amb poca rotació a la rereguarda, una zona clau per al seu esquema. Les proves a la pretemporada, amb Marcos Llorente reconvertit i el jove Kostis improvisant a l'eix, no han estat suficients. El club ho sap i per això accelera amb dos noms damunt la taula: un està a punt de tancar-se, i l'altre podria donar un gir inesperat a última hora.

Tothom apuntava que David Hancko anava a convertir-se en un dels fitxatges més potents de l'estiu per a l'Al Nassr saudita. L'acord amb el Feyenoord estava tancat i el jugador ja s'havia acomiadat del vestidor neerlandès. Fins i tot va arribar a viatjar a Àustria per sumar-se a la concentració del seu nou equip. Però en un gir insòlit, va ser rebutjat a l'hotel de l'equip i tampoc li van permetre ser partícip dels entrenaments. El mateix Feyenoord va denunciar el tracte rebut pel central eslovac, i el portaveu del club va qualificar la situació com a “escandalosa i inaudita”.

El principal motiu darrere del menyspreu sembla estar vinculat amb els canvis interns a la direcció esportiva de l'Al Nassr, on el lloc de Fernando Hierro està a l'aire. Sigui com sigui, el traspàs va quedar en no res, i Hancko ha hagut de tornar als Països Baixos. Però no per gaire temps: grans clubs europeus com el PSG, Chelsea o l'Atlètic de Madrid han tornat a la càrrega, i tot indica que el seu destí final serà en una gran lliga, tal com assegura el MARCA.

| @Feyenoord

Simeone no s'oblida de Hancko: un desig ajornat

No és la primera vegada que Hancko apareix a l'òrbita matalassera. L'estiu passat va ser un dels principals desitjos de Simeone, tot i que les negociacions amb el Feyenoord no van arribar a bon port. El jugador, fins i tot, va mostrar en el seu moment il·lusió per jugar al Metropolitano. Ara, amb el context canviat i la porta oberta després del plantó saudita, l'Atlètic torna a la càrrega.

Segons ha avançat Matteo Moretto, ja s'han produït contactes entre ambdós clubs, tot i que el club madrileny té com a prioritat tancar primer el fitxatge de Renato Veiga, un perfil més jove però amb menys experiència que l'internacional eslovac. Ho ha confirmat també Fabrizio Romano, qui subratlla que Hancko segueix a la llista de l'Atleti i que la seva situació podria desbloquejar-se si l'acord amb Veiga no es tanca.

Veiga i Hancko: només queda lloc per a un

La planificació de l'Atlètic és clara: fitxaran un central, no dos. Marc Pubill ja ha arribat com a reforç per al carril dret, i no es contempla una despesa doble en defensa central. Renato Veiga, propietat del Chelsea, és l'opció avançada i agrada per la seva polivalència i marge de creixement. Però el club no descarta un gir d'última hora si les condicions econòmiques o contractuals no convencen.

Hancko, per la seva banda, ofereix un perfil més contrastat. Ha estat un dels pilars del Feyenoord les dues últimes temporades i el seu rendiment a la Champions ha cridat l'atenció de molts tècnics. Amb 26 anys, es troba en plena maduresa futbolística i compta amb més de 50 partits com a internacional amb Eslovàquia. La seva fiabilitat i contundència encaixen amb el que demana Simeone: lideratge i seguretat.