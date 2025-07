El Vila-real vol un fitxatge 'top', però l'Aràbia Saudita s'interposa

La classificació per a la pròxima edició de la Champions League ha elevat les exigències a la Ceràmica. Després d'una temporada d'alts i baixos, el Villarreal va tancar el curs amb bon gust de boca en imposar-se per 4-2 al Sevilla i assegurar la cinquena plaça a LaLiga. Però l'alegria ha durat poc: la planificació esportiva ha patit un cop amb la greu lesió de Logan Costa i les sortides ja confirmades d'Eric Bailly i Raúl Albiol.

Amb un projecte renovat i una exigència internacional al davant, Marcelino ha exigit reforços immediats per apuntalar la defensa. Rafa Marín ja s'entrena amb el grup després d'arribar cedit del Nàpols, però el cos tècnic considera insuficient aquest únic reforç en defensa. I aquí entra en escena Axel Disasi.

Disasi, de 27 anys, ha estat assenyalat per Marcelino com el central ideal, tal com apunten diversos mitjans. Fort en el joc aeri, versàtil per jugar en línia de quatre o com a lateral i amb experiència a la Premier League i la Champions, el francès representa justament el que busca el Submarí.

L'operació, però, es presenta més complexa del que es preveia. El Chelsea no veu amb bons ulls una cessió, fórmula que el Villarreal prefereix per encaixar-la en la seva política econòmica. El club londinenc va pagar 45 milions per Disasi i ara exigeix una venda propera als 30, xifra inassumible per a l'entitat castellonenca si no va acompanyada d'opció de compra flexible.

A favor seu, el Villarreal compta amb l'atractiu de disputar la Champions i amb l'historial recent d'haver revaloritzat jugadors com Pau Torres o Danjuma. Així i tot, no és l'únic pretendent.

El Neom saudita entra en escena amb força econòmica

En les últimes hores, el recentment ascendit Neom SC d'Aràbia Saudita ha irromput amb una oferta difícil d'igualar. El club, vinculat a una ciutat futurista en construcció al Mar Roig, ofereix traspàs directe i un salari molt per sobre de l'estàndard europeu.

El poder financer dels equips saudites està alterant el mercat estival, com ja ve sent habitual en els últims anys. Fa unes setmanes va ser l'Al-Ahli qui va temptejar el defensa, i ara és el Neom qui ha mogut fitxa amb rapidesa. Tot i no competir a la Champions ni en cap lliga europea top, la seva proposta econòmica sedueix tant el jugador com el Chelsea, que busca recuperar part de la seva inversió.

Disasi ja ha deixat clar que vol minuts i continuïtat. Encara que la seva experiència recent amb Unai Emery a l'Aston Villa va ser positiva, tornar a Anglaterra com a suplent no entra en els seus plans. El Villarreal li garanteix protagonisme i aparador continental. Aràbia, estabilitat financera. La decisió final és a prop.

Roig Nogueroles, director esportiu, manté el full de ruta: reforçar amb talent sense hipotecar el futur. Però fins i tot amb els diners de les vendes d'Álex Baena a l'Atlético i Thierno Barry a l'Everton, els esforços per mantenir el model Villarreal continuen enfrontant-se al nou ordre econòmic del futbol internacional.