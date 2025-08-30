Gir surrealista en el retorn d'Antony al Betis: Manuel Pellegrini al·lucina

El Benito Villamarín es prepara per a una temporada exigent en què Manuel Pellegrini necessita peces diferencials. L'equip verd-i-blanc havia reservat el dorsal número 7 per a Antony, convençut que el seu retorn seria qüestió de dies. Tanmateix, un nou contratemps administratiu amenaça de truncar l'operació.
El record d'un préstec inoblidable a Sevilla
Antony va arribar cedit al Real Betis a la segona part de la temporada passada, procedent del Manchester United. En només cinc mesos va deixar empremta amb nou gols i cinc assistències en 26 partits oficials. La seva connexió amb Isco i altres noms rellevants del Real Betis va dinamitzar l'atac verd-i-blanc, retornant il·lusió a una graderia que havia perdut fe després de diverses lesions clau.
L'aposta semblava clara: tant el jugador com el club volien repetir la fórmula. El Betis va planificar l'estiu sense fitxar cap altre extrem dret, senyal de la confiança plena en un acord que semblava tancat fa uns dies.
Un obstacle inesperat a la recta final del mercat
Diversos mitjans de comunicació havien asseverat que Manchester United i Betis havien pactat un traspàs de 25 milions d'euros més un 50% d'una futura venda. Tot estava preparat per anunciar l'operació, fins que va sorgir un detall imprevist. Parlem dels sis milions d'euros que el club anglès deu al futbolista per conceptes pendents des del seu traspàs des de l'Ajax.
El United exigeix que aquest deute sigui assumit bé pel mateix jugador, renunciant al cobrament, o pel Betis, incorporant-la a l'acord. Cap de les dues parts implicades a Sevilla accepta aquestes condicions, cosa que ha provocat un gir radical en les converses.
Pellegrini, entre la necessitat esportiva i la incertesa
El tècnic xilè comptava amb Antony com a reforç prioritari després de la lesió de llarga durada d'Isco, que ha deixat l'equip sense el seu major focus de creativitat ofensiva. El record d'Antony marcant diferències a la banda dreta, amb regateigs desequilibrants i capacitat golejadora, explica per què l'entrenador segueix pressionant la direcció esportiva per desbloquejar la situació.
Tres dies per evitar un fiasco majúscul
El mercat tanca dilluns vinent i al Betis només li queden 72 hores per resoldre l'embolic. A Anglaterra es donava l'operació per feta, però divendres periodistes com Ben Jacobs van rectificar, assegurant que el club verd-i-blanc havia retirat l'oferta de compra.
Mentrestant, la direcció esportiva explora alternatives en cas que el retorn del brasiler no es concreti. Tanmateix, cap altre nom ofereix l'impacte mediàtic i futbolístic d'Antony, que continua sent la prioritat absoluta. L'afició bètica observa amb incredulitat com un problema aliè al seu club pot deixar l'equip sense el seu fitxatge estrella. La pressió de Pellegrini i el desig del futbolista poden inclinar la balança, però la negociació ha entrat en terreny pantanós.