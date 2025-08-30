Oficial: Ja se sap el futur de Rodrygo amb el Reial Madrid

Les darreres setmanes han estat marcades en l'entorn madridista per la incertesa al voltant de la continuïtat de Rodrygo Goes. Però ara, l'atacant brasiler, protagonista de rumors que el situaven lluny del Santiago Bernabéu, ja ha esvaït els dubtes sobre el seu futur immediat.
Una decisió ferma a pocs dies del tancament del mercat
El mercat de fitxatges encareix la seva recta final i, amb ell, s'intensifiquen les especulacions. El nom de Rodrygo va aparèixer vinculat en més d'una ocasió al Manchester City, club que havia mostrat interès en temporades anteriors. També a d'altres clubs de la Premier League. Tanmateix, segons MARCA, el futbolista ha transmès tranquil·litat al seu entorn i al vestidor: ha decidit que seguirà defensant la samarreta blanca en aquest curs.
El seu contracte, vigent fins al 2028, reforça aquesta idea. Florentino mai va considerar seriosament l'opció de vendre'l i el missatge cap a l'entorn va ser clar: només una oferta descomunal faria canviar de postura. Ni tan sols els 100 milions d'euros que alguns mitjans anglesos especulaven com a punt de partida del City van arribar a materialitzar-se.
Rodrygo, entre la paciència i la competència
L'inici de temporada no està sent senzill per al brasiler. Al Mundial de Clubs amb prou feines va sumar minuts, i en la primera jornada de Lliga no va entrar al terreny de joc. Aquesta situació va provocar dubtes externs, tot i que internament Rodrygo va mantenir la calma. Sí que va ser suplent en la segona jornada, amb una actuació destacable a estones, tot i que també insubstancial en altres moments.
Xabi Alonso confia en ell com a peça important a l'atac, on la competència és màxima. Amb Kylian Mbappé fix a la punta i Vinicius Jr amo natural de l'esquerra, l'espai de Rodrygo es redueix a la dreta o a entrar com a revulsiu. Així i tot, el cos tècnic valora la seva polivalència, capacitat de desequilibri i compromís tàctic en fases sense pilota.
Un jugador vital per al present i el futur
Amb 24 anys, Rodrygo ja acumula 68 gols en 267 partits oficials amb el Real Madrid. Més enllà dels números, ha respost en escenaris decisius, com a semifinals de Champions davant el Manchester City el 2022. Aquest caràcter competitiu reforça la seva importància en una plantilla amb diversos atacants joves que cerquen el seu lloc.
El brasiler, conscient que el Mundial 2026 s'acosta, necessita mantenir continuïtat per seguir a l'òrbita de la selecció de Dorival Júnior. Aquesta motivació afegeix un plus al seu compromís amb l'equip, convençut que pot ser determinant en la rotació de Xabi Alonso.
Què esperar de Rodrygo a la temporada 2025/26
El Real Madrid afronta un calendari exigent amb LaLiga, la Champions i el Mundial de Clubs ampliat. En aquest escenari, la profunditat de plantilla serà clau. Rodrygo apareix com la primera alternativa a Vinicius i com un recurs recurrent a la dreta, on competirà amb Brahim Díaz i Mastantuono.
Tot apunta que el brasiler tindrà un paper rellevant, tot i que potser menys protagonista que en temporades anteriors. El club espera que, amb minuts de qualitat, pugui recuperar la confiança i tornar a ser decisiu en els grans partits.