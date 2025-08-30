Fabrizio Romano confirma la oferta del Chelsea por Fermín: Cifra irrisoria

La jornada del sábado, que había comenzado con un mensaje de tranquilidad por parte de Hansi Flick, ha terminado con un giro de guion inesperado. Flick ha hablado con Fermín y ha deducido que se queda. De hecho, se esperaba un comunicado oficial del futbolista. Tenía que ser ayer pero 24 horas más tarde todavía no se ha producido.

La última información viene de alguien experto en estos temas. A las 17:24 horas, el reputado periodista Fabrizio Romano ha desvelado en sus redes sociales la primera oferta oficial y por escrito que el Chelsea ha presentado al FC Barcelona por Fermín López. Las informaciones de Romano suelen tener mucha fiabilidad, por lo que el escenario cambia completamente.

La cifra revelada por el informador italiano ha generado sorpresa, ya que se aleja considerablemente de las cantidades que se habían filtrado en días anteriores. Se decía que el Chelsea estaba dispuesto a llegar a los 90 millones. José Álvarez Haya barajó la posibilidad de una oferta del Newcastle por valor de 100 millones. Unas cifras que, teniendo en cuenta lo que ocurre en la Premier, parecían realistas.

| F.C. Barcelona, XCatalunya, Chelsea

El tuit que desmonta las expectativas: 40 millones de euros

Según la información exclusiva publicada por Romano, el Chelsea ha formalizado su interés con una propuesta inicial valorada en 40 millones de euros. Esta oferta ha sido presentada durante la tarde de este mismo sábado, justo después del partido del equipo londinense.

El club inglés se encuentra ahora a la espera de una respuesta oficial por parte del Barça. Esta propuesta inicial parece más un primer tanteo que una ofensiva final. Es el motivo por el que podría suponer un drástico descenso respecto a las cifras que se manejaban.

De la calma de Flick a la sorpresa de la tarde

La formalización de esta oferta, aunque baja, confirma que el interés del Chelsea es real y tangible. Ahora la directiva del FC Barcelona deberá dar una respuesta formal a una propuesta. Con toda probabilidad, será rechazada por considerarse muy por debajo del valor de mercado y la proyección del canterano.

Otra cosa es lo que ocurra si el Chelsea llega a unas cifras aceptables para Joan Laporta. Entonces todo dependería del jugador.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

El silencio de Fermín y el rechazo previsible del Barça

Mientras los acontecimientos se suceden, Fermín López continúa sin realizar ninguna declaración pública sobre su futuro. El club, por su parte, ya había fijado una tasación disuasoria de 90 millones de euros, una cifra que deja en evidencia lo inadecuado de esta primera propuesta londinense.

El mercado cierra el lunes 1 de septiembre cuando quede un minuto para la medianoche. Quedan poco más de 48 horas y es evidente que si finalmente el Chelsea lo ficha, las negociaciones no serán rápidas.