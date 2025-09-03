L'emprenyament de Flick amb els jugadors, Helena Condis ho confirma: 'Està...'

El Barça arriba a l'aturada de seleccions amb set punts de nou possibles. És una xifra que el manté a la part alta de la classificació, però, tot i així, no estan mostrant la brillantor del curs passat. L'equip de Hansi Flick guanya però no convenç, i la sensació interna és que alguna cosa ha canviat en la dinàmica col·lectiva.
Flick insisteix en els egos i en la necessitat d'unitat
Després de l'empat a Vallecas, Flick va ser taxatiu en roda de premsa: “Els egos maten l'èxit”. Una frase que s'entén com un avís a la seva plantilla. L'alemany considera que alguns jugadors prioritzen el lluïment individual per sobre del compromís col·lectiu, una cosa que no va passar durant la temporada passada. Aleshores, el Barça es va sostenir sobre la unitat del grup i el sacrifici general, cosa que va permetre competir fins al final en totes les competicions.
Helena Condis revela detalls de l'enuig a Vallecas
La periodista Helena Condis va explicar al Partidazo de COPE que Flick ja havia traslladat aquest mateix missatge al vestidor. Segons va relatar, l'equip va romandre tancat vint minuts després del partit contra el Rayo Vallecano, on l'entrenador va insistir que havien actuat més com a individus que com una família. Flick considera que aquest esperit de grup va ser la clau de l'èxit en la campanya anterior i lamenta no veure'l en aquest inici. A més, Condis va afegir que al tècnic li preocupa l'aturada internacional, ja que perdrà contacte amb bona part de la plantilla durant diversos dies.
No tothom al vestidor coincideix amb la lectura de Flick. Lamine Yamal, autor de dos gols i dues assistències en aquestes tres primeres jornades, va declarar a RTVEque no creu que els problemes siguin precisament qüestió d'ego. El jove atacant considera que el que falta és intensitat, una marxa més per imposar l'estil de joc. Per a l'extrem, la clau és recuperar l'agressivitat en la pressió i la continuïtat en la circulació de pilota, aspectes que van distingir el Barça la temporada passada.
Un inici amb resultats però sense autoritat en el joc
Tot i que el Barça ha sumat dues victòries i un empat, les sensacions són diferents de les de fa un any. Davant Mallorca i Llevant es va endur els tres punts, però sense mostrar una superioritat aclaparadora. A Vallecas, directament va ser superat a la segona part pel Rayo, que va poder endur-se el partit si no hagués estat per Joan Garcia. L'equip ha perdut el segell que el distingia: intensitat, solidaritat defensiva i capacitat per dominar els partits des del primer minut.
El pròxim compromís arribarà després de l'aturada internacional, quan el Barça rebi el València en el que serà el seu primer partit com a local en aquesta Lliga. Flick tindrà l'oportunitat de comprovar si el seu missatge cala al vestidor. El seu advertiment és clar: sense unió i sense intensitat, els resultats acabaran acompanyats de dubtes que posaran en risc la solidesa del projecte.