Cop fort per al Celta de Vigo: Vénen a per Claudio Giráldez

A Balaídos encara s’hi respira la il·lusió d’haver tornat el Celta de Vigo a l’Europa League. Tanmateix, el conjunt gallec podria enfrontar-se aviat a un problema inesperat a la seva banqueta. Claudio Giráldez, l’arquitecte d’aquest projecte, s’ha convertit en un dels entrenadors més desitjats del continent després d’un any brillant en què va combinar resultats amb joc atractiu.
Segons avancen mitjans internacionals, com l’ESPN, el Bayer Leverkusen ha fixat la seva mirada en Giráldez després de destituir Erik ten Hag tot just tres partits després del seu debut oficial. El club alemany vol repetir la fórmula que tan bon resultat li va donar amb Xabi Alonso: confiar en un tècnic jove amb idees fresques. El conjunt germànic competeix a la Champions League i necessita un líder sòlid per reconduir un inici de temporada decebedor.
Els mèrits de Claudio Giráldez
Amb tot just 37 anys, Giráldez va aconseguir el curs passat el que semblava un somni impossible: classificar el Celta per a Europa. Ho va fer apostant per futbolistes de la pedrera, signant la reaparició de veterans que semblaven estancats com Borja Iglesias i reubicant amb èxit jugadors com Òscar Mingueza. La seva capacitat per treure el màxim rendiment de cada recurs disponible i mantenir un bloc competitiu va cridar l’atenció de la directiva viguesa i ara també de clubs estrangers.
Un inici de temporada irregular
En aquest curs, el Celta acumula tres empats i una derrota, la patida a la jornada inaugural davant el Getafe. Tot i que els resultats no són brillants, la directiva celeste manté plena confiança en Giráldez. La seva idea de joc, basada en la pressió alta, la circulació ràpida i la integració de joves talents, ha retornat la identitat a l’equip. La incògnita és saber si podrà resistir els cants de sirena d’un club com el Leverkusen, amb un pressupost superior i una plantilla amb figures reconegudes en el panorama europeu.
El paral·lelisme amb Xabi Alonso
A Alemanya confien que el gallec pugui repetir la història de Xabi Alonso, qui va transformar el Bayer Leverkusen en un gran aspirant al títol des de la seva arribada. Giráldez comparteix amb ell la joventut, l’ambició i la capacitat per donar protagonisme als joves, qualitats molt valorades per la directiva germànica. L’aposta no està tancada, però la idea de seguir la mateixa línia estratègica resulta molt atractiva per als dirigents del BayArena.
La possibilitat de perdre el seu entrenador en plena temporada seria un cop dur per al Celta. L’afició gallega veu en Giráldez no només un tècnic, sinó un símbol de la recuperació esportiva i institucional. El repte de la directiva serà convèncer-lo que el projecte a Vigo encara pot créixer. Mentrestant, l’interès del Bayer Leverkusen reobre el debat sobre quant pot resistir un club històric, però limitat en recursos, davant la pressió econòmica i esportiva de les grans lligues europees.