El cabreo de Flick con los jugadores, Helena Condis lo confirma: 'Está...'

El Barça llega al parón de selecciones con siete puntos de nueve posibles. Es una cifra que lo mantiene en la parte alta de la clasificación, pero, aun así, no están mostrando la brillantez del curso pasado. El equipo de Hansi Flick vence pero no convence, y la sensación interna es que algo ha cambiado en la dinámica colectiva.

Flick insiste en los egos y en la necesidad de unidad

Tras el empate en Vallecas, Flick fue tajante en rueda de prensa: “Los egos matan el éxito”. Una frase que se entiende como un aviso a su plantilla. El alemán considera que algunos jugadores priorizan el brillo individual sobre el compromiso colectivo, algo que no ocurrió durante la pasada temporada. Entonces, el Barça se sostuvo sobre la unidad del grupo y el sacrificio general, lo que permitió competir hasta el final en todas las competiciones.

Helena Condis revela detalles del enfado en Vallecas

La periodista Helena Condis explicó en el Partidazo de COPE que Flick ya había trasladado este mismo mensaje al vestuario. Según relató, el equipo permaneció encerrado veinte minutos tras el partido contra el Rayo Vallecano, donde el entrenador insistió en que habían actuado más como individuos que como una familia. Flick considera que ese espíritu de grupo fue la clave del éxito en la campaña anterior y lamenta no verlo en este arranque. Además, Condis añadió que al técnico le preocupa el parón internacional, ya que perderá contacto con buena parte de la plantilla durante varios días.

| Marca

No todos en el vestuario coinciden con la lectura de Flick. Lamine Yamal, autor de dos goles y dos asistencias en estas tres primeras jornadas, declaró a RTVEque no cree que los problemas sean precisamente cuestión de ego. El joven atacante considera que lo que falta es intensidad, una marcha más para imponer el estilo de juego. Para el extremo, la clave está en recuperar la agresividad en la presión y la continuidad en la circulación de balón, aspectos que distinguieron al Barça en la pasada temporada.

Un inicio con resultados pero sin autoridad en el juego

Aunque el Barça ha sumado dos victorias y un empate, las sensaciones son diferentes a las de hace un año. Frente a Mallorca y Levante se llevó los tres puntos, pero sin mostrar una superioridad aplastante. En Vallecas, directamente fue superado en la segunda parte por el Rayo, que pudo llevarse el partido de no ser por Joan Garcia. El equipo ha perdido el sello que lo distinguía: intensidad, solidaridad defensiva y capacidad para dominar los partidos desde el primer minuto.

El próximo compromiso llegará tras el parón internacional, cuando el Barça reciba al Valencia en el que será su primer partido como local en esta Liga. Flick tendrá la oportunidad de comprobar si su mensaje cala en el vestuario. Su advertencia es clara: sin unión y sin intensidad, los resultados terminarán acompañados de dudas que pondrán en riesgo la solidez del proyecto.