Dani Senabre parla clar de Gavi després del Barça - Atlético de Madrid:'Ha nascut...'

El FC Barcelona va tancar l'any 2024 amb un intens enfrontament contra l'Atlètic de Madrid a l'Estadi Olímpic Lluis Companys, corresponent a la jornada 18 de Lliga. Malgrat la derrota, el partit va deixar moments destacats, com l'actuació de Gavi, que ha estat motiu d'elogi tant per part del seu entrenador, Hansi Flick, com de periodistes com Dani Senabre i Lluís Flaquer.

La passió de Gavi enlluerna

“Gavi ha nascut per a aquest partit”, va escriure el periodista Dani Senabre al seu compte de Twitter, deixant clar la seva admiració pel rendiment del jove migcampista en un encontre tan exigent. Lluís Flaquer, per la seva banda, va comentar que era un plaer “veure a Gavi sent de nou Gavi”, destacant com el jugador sembla haver recuperat la seva millor versió.

L'actuació de Gavi va ser un dels aspectes més positius per als culers en un partit que va acabar amb un sabor amarg per la derrota per 1-2 davant els matalassers. Amb la seva característica intensitat, el jove andalús va ser incansable en la pressió, va manejar la pilota amb soltesa i va demostrar una passió que contagia els seus companys. Com va assenyalar Hansi Flick en la roda de premsa posterior, “es pot veure la seva passió al camp, sempre està pressionant i també amb la pilota. És bonic veure-ho”.

| YouTube

Un partit amb alts i baixos

El matx va ser un reflex del que ha estat la temporada per al Barcelona: moments de gran joc combinats amb errors puntuals que van acabar costant car. Hansi Flick va valorar positivament el rendiment general de l'equip, especialment en la primera meitat, on els blaugranes van crear diverses ocasions clares. No obstant això, la falta de contundència en atac i els errors defensius van permetre a l'Atlètic aprofitar les seves oportunitats i endur-se els tres punts.

“Vam jugar un partit brillant, especialment en la primera part. Estic orgullós de com van competir els nois, però també trist pel resultat final”, va declarar Flick. A més, el tècnic alemany va subratllar que l'estil de joc del Barcelona està en la direcció correcta i va confiar que l'equip tornarà amb força després de la pausa.

Pedri també brilla

Un altre dels jugadors destacats va ser Pedri, qui va marcar l'únic gol del FC Barcelona en el partit. Flick va elogiar el seu professionalisme i la seva capacitat per entrenar i cuidar el seu cos. “És molt bonic veure com juga. Té només 22 anys i està en un gran moment”, va afirmar.

| FootyRenders, FC Barcelona

La dupla formada per Gavi i Pedri promet ser el motor de l'equip en el futur proper. Ambdós jugadors van demostrar una gran connexió sobre el camp, combinant el seu talent tècnic amb una visió de joc que els permet generar perill constantment.

Mirant cap al futur

La derrota contra l'Atlètic deixa al Barcelona amb una assignatura pendent: aprendre a gestionar els partits contra rivals de nivell similar. Com va assenyalar Flick, “perdre nou punts a casa no és normal. Hem de treballar en això”. No obstant això, l'entrenador també va emfatitzar que l'equip està en el camí correcte i que la pausa nadalenca serà una oportunitat per seguir millorant.