Surrealista atac de Tomás Roncero a Laporta, Gavi i Lamine Yamal

per Sergi Guillén

Tomás Roncero és un periodista esportiu conegut pel seu fervent suport al Reial Madrid, i sempre genera controvèrsia a les xarxes socials. Els seus comentaris apassionats solen dividir els aficionats, especialment quan critica rivals com el Barça o l'Atlètic.

En xarxes socials, les seves publicacions solen ser efusives, cosa que provoca reaccions mixtes entre els usuaris. Roncero ha defensat públicament jugadors com Vinícius Jr., generant tant aplaudiments com crítiques en plataformes com X (Twitter).

En una ocasió, el seu comentari sobre la “grandesa” del Reial Madrid a Champions va desfermar milers de mems i respostes. També sol respondre els seguidors d'altres equips, avivant la rivalitat futbolística de manera constant.

Tot i les crítiques, Roncero segueix sent fidel al seu estil, sense por de la controvèrsia. Per a molts, la seva autenticitat és allò que ho fa únic, mentre altres ho consideren provocador. Així doncs, Tomás Roncero, agradi o no, sempre és al centre del debat esportiu a Espanya.

| YouTube

La seva darrera polèmica

Aquest cap de setmana ha estat sens dubte perfecte per als interessos del periodista merengue i el seu Reial Madrid. Després de la derrota del FC Barcelona a casa davant la UD Las Palmas, els de Carlo Ancelotti tenien una oportunitat única per retallar punts a la classificació als blaugrana.

Així doncs, abans del partit entre el Reial Madrid i el Getafe, Roncero estava molt efusiu, i així ho va demostrar al seu compte personal a X (Twitter). El col·laborador d''El Chiringuito de Jugones' va pujar un tuit citant una publicació del mateix programa en què es veia una foto de la gala del 125è aniversari del Barça.

"Un selfie per a la història, Laporta, Lamine i Gavi posant al costat de la nova mascota blaugrana". S'hi podia veure els dos joves futbolistes amb Joan Laporta i la nova mascota, 'Cat'. Aprofitant l'ocasió, Roncero va utilitzar un joc de paraules per dir el següent, "Que bé us ha assegut el selfie! Pius, pius", va dir Tomás.

I és que a l'afició de la UD Las Palmas se la coneix com els 'Pío, pio'. Pel que va voler fer al·lusió a la seva històrica victòria a Montjuïc davant el FC Barcelona per 1 gol a 2. Amb gols de Sandro Ramírez i el portuguès Fábio Silva.

Darrere d'aquest missatge, com és normal, els comentaris no van trigar a omplir-se de tant crítiques com rialles aplaudint el seu missatge. "Del robatori al Barça no parlaràs, ¿oi?", esmentava un usuari parlant de la pobre actuació arbitral que va patir el combinat culer a casa davant dels jugadors canaris.

Els d'Hansi Flick van veure com, fins a dues vegades, dos jugadors blaugranes patien faltes dins de l'àrea que haurien d'haver acabat en penal. Tot i això, en aquest debat el mateix Tomás Roncero no va voler entrar.