Sentenciats: 2 futbolistes que Diego Simeone no vol a l'Atlètic de Madrid

No és cap secret que Diego Simeone està decidit a comptar amb Álex Baena per reforçar el centre del camp de l'Atlètic de Madrid. El tècnic argentí, conegut per la seva intensitat i exigència tàctica, considera el jove migcampista del Vila-real com una peça clau per fer un salt de qualitat a l'equip. El seu talent, versatilitat i capacitat de gol des de segona línia han convertit Baena en un dels noms més desitjats al mercat.

L'Atlètic ja hauria fet un primer acostament al Vila-real, però la proposta va ser rebutjada per Fernando Roig, màxim accionista del club groc. Segons han informat alguns mitjans, l'oferta inicial incloïa Samu Lino com a part del tracte i una compensació econòmica, però no aconseguia les expectatives del Vila-real, que valora el jugador en els 60 milions d'euros de la seva clàusula de rescissió. Davant d'aquest escenari, l'Atlètic estaria disposat a afegir Rodrigo Riquelme a l'acord per abaratir l'operació.

Però ara El Nacional ha informat que els noms de Samu Lino i Rodrigo Riquelme han sorgit com a possibles sacrificats en l'operació per Álex Baena. Tots dos jugadors, malgrat el seu talent, no s'han acabat de consolidar sota les ordres de Simeone aquesta temporada.

Molt per sota de les expectatives

Sumuel Lino, que va destacar l'any passat, acumula 1 gol i 4 assistències en 21 partits a l'actual campanya, números que evidencien una caiguda en el seu rendiment. Tot i que el seu rendiment ha millorat en els últims partits, no sembla suficient per garantir-li un lloc fix als plans del tècnic argentí.

D'altra banda, Riquelme tampoc no ha aconseguit convèncer. Roro ha disputat 624 minuts en 16 partits, però no ha aconseguit marcar ni assistir-hi. La seva falta d'impacte al terreny de joc ha portat l'Atlètic a considerar la seva sortida com una opció per desbloquejar l'arribada de Baena. Aquests moviments reflecteixen la voluntat de Simeone de construir un equip competitiu i sacrificar els qui no encaixen en la seva visió.

El Vila-real, en una posició de força

El Vila-real no està disposat a cedir fàcilment a la jove estrella. Álex Baena és un dels pilars de l'equip groc, i la seva sortida representaria un cop dur per al conjunt dirigit per Marcelino. Conscient de la importància del jugador, el Vila-real no té intenció d'acceptar una oferta que no s'acosti als 60 milions d'euros estipulats a la clàusula. Tot i això, la inclusió de joves talents com Lino i Riquelme podria fer reflexionar el club castellonenc, que busca rejovenir la seva plantilla i potenciar el seu projecte esportiu.

El fitxatge d'Álex Baena es presenta com un moviment estratègic per a l'Atlètic de Madrid. Simeone busca reforçar l'equip amb jugadors que combinin sacrifici defensiu i creativitat ofensiva, i Baena encaixa perfectament en aquest perfil. La seva incorporació no només milloraria el rendiment a LaLiga, sinó també en competicions europees, on l'Atlètic aspira a consolidar-se com a equip competitiu.

Queda per veure si aquesta nova oferta serà suficient per convèncer el Vila-real o si l'Atlètic haurà de replantejar la seva estratègia. El que és clar és que Simeone està disposat a tot per aconseguir el fitxatge de Baena, fins i tot a sacrificar dos futbolistes que no acaben de trobar el seu lloc al club blanc-i-vermell.