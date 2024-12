El Barça es frega les mans amb una altra opció de sortida per a Frenkie de Jong a l'hivern

A la direcció esportiva culé fa temps que tenen la mosca darrere l'orella que Frenkie de Jong vol marxar lliure el 2026 després de finalitzar el seu contracte després d'estar donant llargues i no donar resposta a l'oferta de renovació a la baixa presentada pel club.

El conflicte entre l'holandès amb el club és evident mentre el club se sent decebut amb el rendiment del jugador que consideren que no és d'acord amb el seu sou mentre que el futbolista i l'entorn no agrada les filtracions que surten a la premsa deixant en mal lloc al jugador.

Això ha provocat que en els últims partits el jugador hagi hagut de rebre algun xiulet per una part de l'afició culé. Després d'aquesta situació, el jugador holandès està al mercat i encara que té contracte i serà ell qui tingui l'última paraula, des de dins del club ja tenen ofertes a la baixa per donar sortida al jugador.

Un club anglès està interessat a fitxar-lo per aquest mercat d'hivern

El mercat es mou i a Anglaterra els clubs anglesos tenen molts diners per reforçar els seus equips i el Newcastle seria l'equip que vol endur-se a Frenkie de Jong. No obstant això, no estan disposats a pagar més de 20 milions d'euros per un jugador que saben que al Barça volen desfer-se'n, cosa que porta a un preu a la baixa.

Quan es va fitxar el jugador holandès el 2019 per 75 milions d'euros, tothom pensava que seria un d'aquells jugadors que faria història al Barça però les circumstàncies han portat que ara mateix hi hagi moltes discrepàncies i retrets entre les parts implicades.

Flick considera a Frenkie un jugador important per al seu esquema i encara que no està tenint un gran protagonisme perquè ha sortit d'una llarga lesió i encara continua tenint molèsties al turmell, el tècnic alemany considera l'holandès un futbolista amb unes qualitats molt vàlides i que pot aportar molt a l'equip si aconsegueix estar en bona forma i en bon to físic.

Frenkie té molta competència al mig del camp.

Ara mateix, amb el sistema de joc i aquest 4-2-3-1 que ha implantat Hansi Flick amb molt protagonisme per als pivots, és molt difícil tenir lloc al mig del camp del FC Barcelona. Jugadors com Fermín que van tenir molts minuts la passada temporada amb Xavi s'han vist relegats a un segon pla.

El mateix Gavi que és cert que està tornant d'una lesió molt llarga també haurà de guanyar-se tornar a entrar a l'onze inicial perquè ara mateix Marc Casadó és indiscutible, sens dubte la gran sensació de la temporada i que a priori era el suplent de Marc Bernal, lesionat de gravetat també. I Pedri i Dani Olmo que són dos futbolistes que s'entenen a les mil meravelles i el canari ha endarrerit la seva posició perquè el nou fitxatge estrella pugui lluir on més li agrada darrere del davanter.