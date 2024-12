Ni Raphinha ni Vinicius: El millor jugador del món segons Dani Senabre

El món del futbol es troba en un moment de canvi generacional en què les grans referències de les dues darreres dècades estan deixant el seu lloc a nous talents. Cristiano Ronaldo i Leo Messi ja han abandonat el seu lloc al tron dels Reis d'aquest esport i ara plana sobre la comunitat futbolera el debat. Qui és actualment el millor jugador del món?

Fa un parell de temporades crèiem que els dos noms propis dels propers anys serien Haaland i Mbappé, però la realitat és que tots dos s'han vist superats. Sense anar més lluny, l'última pilota d'or la va guanyar un centrecampista espanyol, Rodri, precisament company d'equip de l'ariet noruec. I ara, a un any vista del proper lliurament d'aquest guardó, hi ha nous contendents a la disputa.

La gran revelació de la temporada està sent, sens dubte, Raphinha, que ha esdevingut el líder de l'ofensiva del Barça. Amb 17 gols i 10 assistències en 23 partits, ha demostrat ser un dels jugadors més en forma de tot el globus terraqüi. Per a molts, el brasiler és actualment el millor futbolista del món. Per a altres, però, aquesta etiqueta la mereix el seu compatriota Vinicius, que continua sent la gran referència merengue malgrat l'arribada de Kylian Mbappé aquest estiu.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

El tercer a discòrdia?

A banda de les polèmiques, els registres del '7' del Reial Madrid també estan sent excel·lents, com ho van ser el curs passat, encara que inferiors als de Raphinha. Són 13 dianes i 9 assistències les que acumula el jove atacant de 24 anys. Però el debat no es queda aquí, ja que ha entrat en escena un tercer actor que, si compleix les expectatives que està generant aquests últims mesos, té totes les paperetes per convertir-se en el rei del futbol els propers anys.

Sense anar més lluny, el periodista Dani Senabre s'atrevia a posar de manifest públic una cosa que molts futbolers comparteixen. "Podeu seguir parlant de Raphinha i de qui vulgueu. El millor jugador del món és Lamine Yamal. He dit", proclamava.

| FCB

Si bé és cert que els números del del planter culer no són per llançar coets (6 gols i 12 assistències en 20 partits), el seu valor més gran resideix en altres aspectes als quals la matemàtica no arriba. Tot i els seus 17 anys, ha demostrat ser un futbolista d'aquells que quan entren en contacte amb la pilota, sempre passen coses. Un d'aquests piloters tocats per una vareta màgica capaços de convertir una acció que sembla insubstancial en una oportunitat de perill. Encara que després no sigui ell qui defineixi. I aquest talent natural és a l'abast de molt poquets.