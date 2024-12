Hansi Flick envia un missatge a diversos jugadors amb el seu 11 contra l'Atlético de Madrid

El FC Barcelona i l'Atlètic de Madrid s'enfronten aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en un duel crucial pel lideratge de LaLiga EA Sports. Tots dos equips arriben empatats a 38 punts al cim de la classificació, encara que l'Atlètic compta amb un partit menys, cosa que afegeix encara més tensió a aquest encontre previ a l'aturada nadalenca. El Real Madrid, també amb un partit menys, és tercer amb 37 punts.

El Barça travessa un moment delicat després de patir dues derrotes consecutives a casa, davant la UD Las Palmas i el Leganés, resultats que han generat preocupació en l'afició i en el cos tècnic. A més, la recent lesió de Lamine Yamal, qui va patir un esquinç al turmell dret que el mantindrà fora dels terrenys de joc entre tres i quatre setmanes, ha minvat significativament el potencial ofensiu de l'equip.

Lamine, de 17 anys, ha estat una peça clau en l'esquema de Hansi Flick, liderant la lliga en assistències i regats completats.

| El Hormiguero, XCatalunya

Ferran Torres no serà titular i Ansu Fati comença a la banqueta

Per pal·liar aquesta baixa, el tècnic alemany recupera Ansu Fati, qui ha superat una lesió als isquiotibials de la seva cama esquerra. Encara que no s'espera que Ansu iniciï com a titular, la seva presència a la banqueta ofereix una alternativa ofensiva de qualitat. Pel que fa al substitut de Lamine en l'onze inicial, Ferran Torres es perfilava com el principal candidat per ocupar la banda dreta, gràcies a la seva recent ratxa golejadora i a la seva capacitat per desequilibrar en l'un contra un.

Res més lluny de la realitat. Ni Olmo ni Ferran Torres estaran en l'11 inicial. El tècnic alemany ha preferit confiar en Gavi, la actitud del qual després de sortir de lesió és la mateixa de sempre i en Fermín. Aquest últim porta fent bons partits i Flick li ho vol recompensar.

En defensa, s'anticipa el retorn de Pau Cubarsí a l'eix central al costat d'Íñigo Martínez, en detriment d'Eric García, qui va tenir una actuació irregular en l'últim encontre. Jules Koundé i Alejandro Balde mantindran la seva posició als laterals, mentre que al mig del camp també veurem Pedri i Marc Casadó. Raphinha i Lewandowski també estaran d'inici.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Un Atlètic de Madrid que és molt perillós

Per la seva banda, l'Atlètic de Madrid arriba en un estat de forma impressionant, acumulant onze victòries consecutives que li han permès escalar posicions i disputar el lideratge al Barcelona. Diego Simeone podrà comptar amb el seu onze de gala, amb l'única novetat de la inclusió de Conor Gallagher al centre del camp, aportant dinamisme i frescor a l'equip. La defensa estarà reforçada per Clément Lenglet, qui torna al Camp Nou després del seu pas pel conjunt blaugrana - de fet encara és propietat dels culers - afegint un al·licient especial a l'encontre.

Aquest partit no només definirà el líder de LaLiga abans de l'aturada nadalenca, sinó que també podria marcar un punt d'inflexió en la temporada per a tots dos conjunts. El Barcelona buscarà reivindicar-se davant la seva afició i tallar la ratxa negativa, mentre que l'Atlètic intentarà aprofitar el seu bon moment per assestar un cop d'autoritat a la competició.

L'absència de Lamine Yamal representa un desafiament per als locals, que hauran de trobar solucions col·lectives per suplir el seu desequilibri i profunditat en atac. L'expectació és màxima, i s'espera un duel tàctic i emocionant entre dos dels grans de la Lliga espanyola.