Cucurella parla clar sobre el tema de Nico Williams i el Barça: 'Li va entrar...'

Marc Cucurella va oferir una perspectiva que ha reactivat la controvèrsia al voltant del fitxatge fallit de Nico Williams pel FC Barcelona. La seva reflexió afegeix una nova perspectiva, revelant les inseguretats que van envoltar l'operació.

Antecedents del serial: el pols entre l'Athletic i el Barça

Durant l'estiu de 2024, Nico Williams va rebutjar una oferta real del Barça, per buscar una final europea a San Mamés. El juny de 2025, va tornar a manifestar la seva intenció de canviar d'aires. El seu agent es va reunir amb executius blaugrana, i va existir un acord verbal amb una oferta salarial de 7‑8 M €/any i contracte fins al 2031.

Tanmateix, l'Athletic es va avançar anunciant la seva renovació fins al 2035, una maniobra que va frenar les expectatives del Camp Nou.

Problemes econòmics del Barça i dubtes en les inscripcions

L'operació va quedar condicionada per les tensions del Fair Play financer. La Lliga encara no permet al club blaugrana operar sota l'estricta regla de l'1:1. Les dificultats per inscriure nous fitxatges, evidenciades recentment per no poder registrar jugadors clau, van generar un escenari ple d'incertesa per a Nico.

Cucurella trenca el silenci: "Crec que li va entrar el cagasso ..."

En una conversa amb el periodista Gerard Romero, Cucurella va defensar Nico Williams i va explicar: “Jo no crec que hagi estat per diners. Crec que li va entrar el cagasso que no l'inscrivissin”. Va afegir que ell mateix se sent cautelós: “Ara com ara no em fio de ningú”, ressaltant la desconfiança envers les garanties ofertes per la directiva blaugrana i altres entitats.

Una decisió amb múltiples cares: prudència, seguretat i lleialtat

L'anàlisi de Cucurella suggereix que la decisió de Nico va ser més prudent que econòmica. La prioritat era evitar riscos administratius que poguessin comprometre la seva adaptació esportiva. A més, quedar-se a Bilbao ofereix estabilitat personal i competitiva, evitant un període d'incertesa institucional

Impacte tàctic i a la Selecció

Des del punt de vista del joc, Nico i Cucurella han format una aliança exitosa a la selecció espanyola. Els seus perfils de carrilers agressius i verticals encaixen en l'esquema de Luis de la Fuente. Nico contribueix amb velocitat, desequilibri i desbordament per la banda esquerra, mentre que Cucurella aporta solidesa defensiva i profunditat.

Quin és el risc per al Barça?

El club s'ha vist obligat a pivotar cap a altres opcions, com el fitxatge de Marcus Rashford, que aportarà el desequilibri que oferia Nico. La dificultat en la gestió salarial i la inestabilitat de les inscripcions podrien continuar generant traves en futures operacions.

Els aficionats i mitjans especialitzats han recollit amb atenció les declaracions. A X (ex‑Twitter), circulen mems i reaccions al comentari de “cagasso” de Cucurella. El terme ha calat en el debat d'estiu. El missatge és clar: fins i tot els professionals més compromesos mantenen cautela davant l'actual situació econòmica del Barça.

La lliçó que deixa aquest episodi

Aquest serial mostra que ja no n'hi ha prou amb motivació esportiva o vincle afectiu: els jugadors busquen certesa contractual i operativa. La capacitat d'un club per complir compromisos administratius guanya pes tant com el seu projecte esportiu. Per a Cucurella no és una maniobra econòmica ni un menyspreu al Barça. És una resposta lògica a la complexitat actual del mercat.