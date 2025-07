Patri Guijarro emociona amb la seva mare: la foto que agrada als seus fans

Patri Guijarro, una de les grans estrelles del Barça i de la selecció espanyola femenina, ha compartit un instant carregat de tendresa al costat de la seva mare, Toñi. La imatge ha generat centenars de reaccions positives a les xarxes. Aquesta imatge, senzilla, arriba en un moment crucial: pocs dies abans de la final de l'Eurocopa, quan el futbol femení copa titulars i encarna un autèntic fenomen social.

Una abraçada que parla més que mil paraules

La imatge, publicada per Patri al seu compte d'Instagram, mostra l'instant després d'un partit de la selecció. Ella, encara amb els cabells molls després del xoc, posa al costat de la seva mare, que porta una samarreta de la Roja amb el número 12. Totes dues somriuen davant la gespa mentre Patri afegeix una emoticona de cor vermell com a peu de foto.

La senzillesa de l'escena —sense grans paraules ni declaracions— ha estat suficient per connectar amb la seva audiència i recordar la importància del suport familiar en l'esport d'elit.

Expectació màxima: Eurocopa i llegat culer

Aquesta commovedora foto es produeix després de la semifinal de l'Eurocopa. La selecció espanyola, amb un clar segell blaugrana –Patri, Aitana Bonmatí, Alèxia Putellas o Clàudia Pina– és a un pas d'assolir la final de l'Eurocopa a Alemanya. Les jugadores del Barça, acostumades a guanyar “golejant” a Europa, porten aquesta empenta i ambició al combinat nacional.

Patri ha estat clau en aquesta Eurocopa. Ha participat en pràcticament tots els partits i ha deixat la seva empremta al marcador. En un d'ells, fins i tot va triplicar el seu impacte amb un doblet que va servir per segellar una victòria important a TikTok. Aquest gol, juntament amb el moment íntim amb la seva mare després del partit, planteja un contrast emotiu entre la pressió del camp i la serenor de l'entorn familiar.

Reacció oficial i de l'afició

En mitjans esportius, el gest de Patri parlant amb la seva mare va ser interpretat com un recordatori de valors: humilitat, dedicació i compromís. Experts d'EFE i DAZN han assenyalat com la medallista i el seu entorn forgen “una fortalesa emocional impossible de trencar”.

Per la seva banda, els fans no han trigat a manifestar-se a les xarxes. La imatge ha rebut molts comentaris. “El reflex d'una gran persona”, “amor en estat pur” o “amb aquest tipus de gestos es demostra qui hi ha darrere de la jugadora”.

El paper de la mare en el desenvolupament de Patri

Darrere de cada esportista, hi ha un pilar fonamental. En el cas de la jugadora mallorquina, Toñi sempre ha estat present, des dels seus primers passos a l'UD Collerense fins a la seva consolidació a La Masia. Patri va arribar al Barcelona amb 17 anys, després de destacar-se en categories inferiors. La seva mare no només va ser testimoni, sinó també guia en decisions vitals: mudances, lesions i reconversions professionals paral·leles (com el seu interès per la fisioteràpia).