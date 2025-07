Gary Lineker il·lusiona el Barça després del fitxatge de Rashford: 'És un...'

El FC Barcelona, en plena reestructuració de la seva plantilla per a la temporada 2025-26, hauria tancat un acord amb el Manchester United per incorporar un futbolista amb velocitat, experiència internacional i un potencial ofensiu indiscutible. El moviment ha generat reaccions immediates a l'entorn futbolístic europeu.

Gary Lineker, exjugador del Barça i últim anglès a vestir de blaugrana, no ha trigat a pronunciar-s'hi. En una entrevista concedida al programa Què t’hi jugues de la Cadena SER, el que va ser golejador del Mundial de Mèxic 86 va qualificar el fitxatge com una “gran decisió” per part del club blaugrana.

Lineker culpa el United pel seu rendiment recent

Lineker va ser clar a l’hora d’analitzar el context d’aquest fitxatge. Per a ell, el baix rendiment recent del jugador es deu a l’entorn complicat que ha viscut a Old Trafford: “El problema ha estat el Manchester United. Marcus no ha jugat gaire i l’equip no ha sabut aprofitar-lo.

| Twitter

És un gran jugador, molt ràpid, perillós amb la pilota als peus i, a més, bona persona”, va declarar amb to amistós però ferm. L’exdavanter, que va jugar tres temporades al Barça entre 1986 i 1989, va afegir que veu el seu compatriota com un reforç real per competir per un lloc a l’onze titular.

“Avui dia es juguen tants partits que es necessiten més d’onze titulars. Marcus pot jugar com a extrem o davanter centre, però la seva millor versió es veu quan actua per la banda esquerra”, va explicar.

| XCatalunya, Canva

Un nou perfil per a l’atac culer

El fitxatge arriba en un moment en què el Barcelona busca ampliar el seu repertori ofensiu. Tot i que compta amb un trident titular de primer nivell —format per Lamine Yamal, Raphinha i Robert Lewandowski—, la necessitat de rotacions, fons d’armari i perfils complementaris ha portat la direcció a explorar nous mercats.

Hansi Flick ha deixat clar que busca dinamisme, verticalitat i jugadors capaços de trencar línies en l’u contra u. En aquest context, el futbolista anglès encaixa com anell al dit. La seva capacitat per alternar posicions i velocitat el converteixen en una peça valuosa per a un sistema de pressió alta i transicions ràpides.

Expectatives i pressió mediàtica

El nou fitxatge no arriba només amb elogis. També aterra al Camp Nou amb el pes de ser el primer jugador anglès a vestir la samarreta blaugrana des de la marxa del mateix Lineker. Una comparació inevitable, que l’exfutbolista va afrontar: “No és fàcil arribar al Barça, però si algú té el caràcter per triomfar aquí, és ell”, va assegurar.

A més, Lineker no va escatimar en elogis cap a Lamine Yamal, a qui va qualificar com “el següent després de Maradona i Messi”. Una declaració que dona una idea de l’ambient d’expectatives que envolta el club en aquest moment de renovació profunda.

La confirmació que tothom esperava

L’operació entre Barcelona i Manchester United inclouria una transferència directa, amb xifres encara no confirmades públicament però que, segons fonts angleses, rondarien els 55 milions d’euros més variables. Només faltarien els exàmens mèdics i la signatura del contracte perquè el fitxatge es faci oficial.

Es tracta d’un moviment d’impacte, que uneix dos històrics del futbol europeu en una transacció que, a més de reforçar el Barça, obre una nova etapa per a un jugador que necessitava canviar d’aires. El protagonista d’aquesta història, finalment revelat, és Marcus Rashford.