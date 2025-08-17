Màxima emoció de les companyes de Jana Fernández per la seva sortida: Això diu Alexia

El Barça Femení continua sent un dels equips més admirats del planeta, però el mercat d'estiu està deixant sortides doloroses. L'última ha estat la de Jana Fernández, una de les futbolistes més estimades al vestidor. La catalana, formada des de petita al planter blaugrana, va publicar un emotiu comunicat en què va repassar els seus onze anys al club i va agrair a companyes, entrenadors i familiars.
En les seves paraules va recordar com va arribar amb la “motxilla plena d'il·lusió” i com vestir la samarreta blaugrana li va ajudar a complir els somnis d'aquella nena petita. El missatge ràpidament es va omplir de respostes de les seves companyes, que no van dubtar a mostrar l'enorme empremta que deixa al vestidor.
Alexia Putellas i altres estrelles reaccionen al seu adeu
La reacció més comentada va arribar d'Alexia Putellas, que li va escriure un sentit “et trobaré a faltar ❤️”, reflectint la complicitat que unia ambdues. No va ser l'única. Patri Guijarro, Claudia Pina, Keira Walsh, Ona Batlle, Ingrid Engen o Salma Paralluelo, entre d'altres, també van deixar missatges carregats d'afecte i admiració.
El vestidor del Barça, acostumat a comiats els darrers mesos, va tornar a demostrar la unió que existeix entre les jugadores. “Sempre al meu equip ❤️”, va escriure Vicky López, mentre Cata Coll va assegurar que la trobaran “molt molt a faltar”. L'emoció va ser compartida per totes, mostrant que més enllà de l'esportiu, la sortida de Jana suposa la marxa d'una amiga molt estimada.
Un adeu que coincideix amb un mercat agitat
La sortida de Jana Fernández se suma a altres baixes importants d'aquest estiu. Fridolina Rölfo, Ingrid Engen, Bruna Vilamala o Ellie Roebuck ja no formen part del planter, i la plantilla de Pere Romeu ha quedat reduïda a només 17 futbolistes amb fitxa. El club travessa un moment de reajust econòmic que obliga a alliberar massa salarial i a endarrerir algunes renovacions clau.
Aquest escenari ha generat preocupació entre l'afició, conscient que figures com Alexia Putellas, Mapi León, Salma Paralluelo o Claudia Pina acaben contracte el 2026. Mantenir la competitivitat mentre es gestionen les finances és el gran repte que afronta la secció femenina en aquest mercat.
Jana, del somni culer a una nova aventura a Anglaterra
Jana Fernández, que ha signat amb el London City Lionesses, afrontarà la seva primera aventura lluny de casa. Allà compartirà lliga amb altres ex culeres com Fridolina Rölfo o Mariona Caldentey. El seu objectiu és continuar creixent com a futbolista en un campionat tan competitiu com la Women's Super League, on tindrà protagonisme des de l'inici.
La catalana deixa el Barça després de consolidar-se com un dels somriures del vestidor i després d'haver aixecat múltiples títols amb l'equip. La seva marxa emociona l'afició, que ja la considera una ambaixadora culer a l'estranger.
El Barça perd una futbolista estimada i una referència al vestidor
Més enllà de l'esportiu, la sortida de Jana suposa la pèrdua d'un símbol proper i familiar dins l'equip. La jugadora es va acomiadar recordant que “el Barça sempre serà casa meva” i agraint el suport de l'afició. L'adeu de Jana Fernández reforça la idea que el Barça femení travessa un estiu de transició. Malgrat les sortides, la il·lusió del vestidor es manté, però el seu somriure i el seu caràcter quedaran gravats a la memòria culer.