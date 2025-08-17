Archivo VAR sentència sobre l'expulsió de Muriqui al Mallorca-Barça: 'És...'

El partit entre Mallorca i Barça ha quedat marcat per una primera part carregada d'incidents i polèmiques arbitrals. Més enllà dels gols i la tensió a la graderia, la jugada més comentada va arribar amb l'entrada violenta de Vedat Muriqi sobre el porter Joan García. Una acció que podia canviar el rumb de l'enfrontament i que va acabar decidint el VAR.
Una entrada temerària que va deixar seqüeles en el porter
Al minut 39, Muriqi va anar a disputar una pilota aèria dins l'àrea, però la seva acció va resultar extremadament perillosa. El davanter kosovar va aixecar la cama a l'altura del cap de Joan García i el va colpejar amb els tacs de ple al rostre. La imatge de la puntada és contundent, i les càmeres van captar fins i tot la marca que va quedar a la cara del porter.
Munuera Montero va corregir la seva decisió després de revisar al monitor
L'àrbitre principal, José Luis Munuera Montero, va assenyalar inicialment la falta i va mostrar targeta groga a Muriqi. Tanmateix, la decisió va canviar quan el VAR, dirigit per Figueroa Vázquez, va intervenir per recomanar la revisió. Després d'anar al monitor i observar l'acció repetida, Munuera no va dubtar a rectificar i va mostrar la targeta vermella directa. La decisió va deixar el Mallorca amb nou jugadors, només sis minuts després de l'expulsió de Manu Morlanes per doble groga.
Archivo VAR aclareix la jugada a les xarxes socials
El perfil especialitzat Archivo VAR va analitzar l'acció a les xarxes i va ser taxatiu: “Muriqi, que no arriba a la pilota, posa la planxa a l'alçada del coll de Joan García. És vermella directa”. El comentari reforça la idea que l'expulsió era inevitable, encara que la primera decisió de l'àrbitre no reflectís la gravetat real de l'entrada. El tuit es va fer viral ràpidament i va servir per alimentar un debat que ja estava encès des del segon gol culer.
Amb dos futbolistes menys i un marcador en contra, el conjunt de Jagoba Arrasate es va trobar en una situació molt complicada. Tot i així, l'equip balear va resistir durant bona part de la segona part, fins que Lamine Yamal va sentenciar al temps afegit. L'esforç dels locals va ser reconegut per la graderia, encara que l'ambient va continuar carregat d'indignació per les decisions arbitrals.
La imatge de Joan García, símbol d'un partit dur
El jove porter blaugrana, que ja havia patit una luxació en un dit durant l'escalfament, va acabar la primera part amb la marca de la puntada al rostre. La seva resistència, jugant amb protecció a la mà i suportant un cop d'aquesta magnitud, va reforçar la sensació que el partit havia estat molt més que un simple debut de Lliga.
L'expulsió de Muriqi quedarà com una de les jugades més recordades d'aquesta primera jornada. Una acció temerària que el VAR va convertir en la gran protagonista de l'estrena de LaLiga 2025/26.